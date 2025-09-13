HOYSuscripcion LR Focus

Hinchas de Los Chankas sorprendieron al llevar cenizas del fundador del club al estadio: su equipo remontó partido por Liga 1

En el partido contra Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura, el club andahuaylino contó con un peculiar apoyo desde las tribunas.

Una de las escenas más peculiares en lo que va de la Liga 1 fue la que protagonizaron los hinchas de Los Chankas, en el partido contra Sport Huancayo, al llevar al estadio las cenizas del fundador de su club. La estrategia pareció darle suerte al elenco andahuaylino, que pudo remontar ante el Rojo Matador en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

En las tribunas del estadio IPD Huancayo, las cámaras de la transmisión por TV captaron a los fanáticos visitantes sosteniendo la urna con los restos de Clodoado Yñigo Condori, presidente fundador del club. Algunos de ellos incluso vestían camisetas estampadas con el rostro del exdirectivo.

¿Cómo va Los Chankas en la Liga 1 2025?

Ante Sport Huancayo, Los Chankas empezaron perdiendo con el gol de Javier Sanguinetti al minuto 36 del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, a los apurimeños les bastó un lapso de cinco minutos para remontar con los tantos de José Manzaneda (56', penal) y Adrián Quiroz (61').

Con esta victoria, el equipo dirigido por Walter Paolella hace 12 puntos y sube al sexto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, a tres unidades del líder Universitario. En el acumulado, está noveno con 35 puntos, a cuatro de meterse en zona de clasificación a torneos internacionales.

¿Cuándo fue fundado Los Chankas?

Renombrado en el 2021 como Club Deportivo Los Chankas CYC sobre la base del Cultural Santa Rosa, los orígenes del club se remontan al año 1989, cuando fue fundado en la ciudad de Andahuaylas con el nombre de Straiker, el cual cambiaría con el pasar de los años.

Hace poco más de una semana, el 5 de septiembre, Los Chankas celebró su cuarto aniversario con su actual denominación. Tras la muerte de Clodoado Yñigo Condori, su hijo Kevin Iñigo asumió como presidente.

