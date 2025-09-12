Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la LaLiga: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?
La Real Sociedad se enfrenta al Real Madrid este fin de semana en Anoeta, en un emocionante partido de LaLiga que promete mucho espectáculo para los hinchas.
- Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año
- Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos"
Real Sociedad recibirá la visita del Real Madrid en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga española, que promete ser un gran espectáculo. Cada vez que ambos equipos se enfrentan dejan todo en el campo de juego, y los hinchas esperan que esta no sea la excepción. El Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, lidera la tabla con nueve puntos, mientras que la Real aún no conoce la victoria y suma solo tres unidades tras dos empates y una derrota.
El encuentro se jugará este sábado 13 de septiembre desde las 9.15 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Anoeta. Podrá verse a través de ESPN y Disney Plus, y también podrás seguirlo aquí en La República Deportes.
PUEDES VER: Jefferson Farfán muestra su lujosa colección de camisetas que intercambió durante su carrera futbolística: “Acá de mi esposa”
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Sociedad?
El encuentro se podrá seguir desde las 9.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países.
- Perú: 9.15 a.m.
- Colombia: 9.15 a.m.
- Ecuador: 9.15 a.m.
- México (CDMX): 8.15 a.m.
- Chile: 10.15 a.m.
- Paraguay: 10.15 a.m.
- Venezuela: 10.15 a.m.
- Bolivia: 10.15 a.m.
- Argentina: 11.15 a.m.
- Uruguay: 11.15 a.m.
- Brasil: 11.15 a.m.
- España: 4.15 p.m.
¿Dónde ver el partido del Real Madrid vs Real Sociedad?
El encuentro entre Madrid contra Sociedad se podrá seguir a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, podrás seguir el partido aquí en La República Deportes.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+
- Uruguay: Disney+
- Venezuela: Disney+
PUEDES VER: Ricardo Gareca volvería a dirigir, pero no en Perú: Venezuela quiere con prioridad al 'Tigre' tras quedarse sin el Mundial 2026
¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Sociedad?
Se llevará a cabo este sábado 13 en el Estadio de Anoeta, que cuenta con una capacidad para 39.313 espectadores.
Pronósticos para este encuentro
Así se encuentran las cuotas para este partido, donde los blancos se muestran como los favoritos para llevarse la victoria.
- Betsson: gana Real Sociedad (5.40), empate (4.15), gana Real Madrid (1.60)
- Betano: gana Real Sociedad (5.10), empate (4.25), gana Real Madrid (1.62)
- bet365: gana Real Sociedad (5.00), empate (4.33), gana Real Madrid (1.60)
- 1xBet: gana Real Sociedad (5.68), empate (4.36), gana Real Madrid (1.64)