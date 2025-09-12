Real Sociedad recibirá la visita del Real Madrid en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga española, que promete ser un gran espectáculo. Cada vez que ambos equipos se enfrentan dejan todo en el campo de juego, y los hinchas esperan que esta no sea la excepción. El Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, lidera la tabla con nueve puntos, mientras que la Real aún no conoce la victoria y suma solo tres unidades tras dos empates y una derrota.

El encuentro se jugará este sábado 13 de septiembre desde las 9.15 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Anoeta. Podrá verse a través de ESPN y Disney Plus, y también podrás seguirlo aquí en La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Sociedad?

El encuentro se podrá seguir desde las 9.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países.

Perú : 9.15 a.m.

: 9.15 a.m. Colombia : 9.15 a.m.

: 9.15 a.m. Ecuador : 9.15 a.m.

: 9.15 a.m. México (CDMX) : 8.15 a.m.

: 8.15 a.m. Chile : 10.15 a.m.

: 10.15 a.m. Paraguay : 10.15 a.m.

: 10.15 a.m. Venezuela : 10.15 a.m.

: 10.15 a.m. Bolivia : 10.15 a.m.

: 10.15 a.m. Argentina : 11.15 a.m.

: 11.15 a.m. Uruguay : 11.15 a.m.

: 11.15 a.m. Brasil : 11.15 a.m.

: 11.15 a.m. España: 4.15 p.m.

¿Dónde ver el partido del Real Madrid vs Real Sociedad?

El encuentro entre Madrid contra Sociedad se podrá seguir a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, podrás seguir el partido aquí en La República Deportes.

Argentina : Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina Bolivia : Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia Brasil : Disney+ Premium Brazil

: Disney+ Premium Brazil Chile : Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile Colombia : Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia Ecuador : Disney+ Premium Sur

: Disney+ Premium Sur Perú : Disney+

: Disney+ Uruguay : Disney+

: Disney+ Venezuela: Disney+

¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Sociedad?

Se llevará a cabo este sábado 13 en el Estadio de Anoeta, que cuenta con una capacidad para 39.313 espectadores.

Pronósticos para este encuentro

Así se encuentran las cuotas para este partido, donde los blancos se muestran como los favoritos para llevarse la victoria.