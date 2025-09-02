Leyendas del Real Madrid y Barcelona se enfrentarían en un partido inédito en el Estadio Monumental: "Se está armando"

El Estadio Monumental de Ate podría convertirse en el epicentro de uno de los eventos futbolísticos más esperados por los fanáticos peruanos. Según información que ha comenzado a circular en medios deportivos, se estarían realizando gestiones para traer al recinto de Universitario un partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona, dos de los clubes más grandes del mundo.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de las instituciones involucradas, fuentes cercanas al proyecto aseguran que las conversaciones están avanzadas. El duelo enfrentaría a exfutbolistas de renombre internacional que marcaron época en el clásico español, en una jornada que promete ser histórica tanto para el fútbol nacional como para los aficionados locales.

Monumental albergaría duelo de leyendas del Barcelona vs Real Madrid

El Estadio Monumental, con capacidad para más de 80 mil espectadores, ha sido considerado por los organizadores como el escenario ideal para este tipo de evento, debido a su infraestructura y simbolismo dentro del fútbol peruano.

Este tipo de encuentros no son nuevos en el calendario internacional. En diversas partes del mundo, los partidos entre leyendas han convocado a miles de personas y han contado con la presencia de íconos como Ronaldinho, Figo, Roberto Carlos, Rivaldo, entre otros. Se espera que de concretarse, el encuentro en Lima tenga una convocatoria similar.

A pesar del entusiasmo generado, aún quedan aspectos por definir. Entre ellos, la fecha del partido, la confirmación de los nombres que integrarán ambos equipos y los acuerdos con las autoridades locales para la realización del evento. Las próximas semanas serían claves para determinar si el partido se llevará a cabo en territorio peruano.

Leyendas del Barcelona ya jugaron en México

A fines de agosto, los Barça Legends disputaron un partido en Monterrey, donde vencieron al equipo de leyendas de Tigres. La figura del encuentro fue David Villa, quien marcó un triplete para los azulgranas. Ahora queda por ver qué figuras del fútbol podrían participar en un eventual duelo en el Estadio Monumental de Universitario.