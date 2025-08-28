El exjugador británico Steve McManaman, leyenda de clubes como Real Madrid y Liverpool, aseguró que el club merengue está en la obligación de salir campeón de LaLiga luego de una temporada previa sin títulos. El dos veces ganador de la Champions League con la Casa Blanca sigue de cerca a su exclub, ahora en su rol de comentarista del fútbol español para la cadena ESPN.

En diálogo con La República, McManaman explicó que ve al cuadro dirigido por Xabi Alonso con ventaja sobre Barcelona. Para el exmediocampista, los madridistas se han reforzado bien en este mercado de fichajes, a diferencia de los culés. Además, con el regreso de algunos referentes tras superar sus lesiones, el Madrid "estará más fuerte que el año pasado", consideró.

Steve McManaman sobre Real Madrid: "Estará más fuerte que el año pasado"

"Tiene que hacerlo mejor que el año pasado, porque la temporada anterior no ganaron ningún título, desafortunadamente. Estoy seguro que lo harán mucho mejor, han traído a Trent, Hujisen, Carreras, al argentino Mastantuono que le inyectará juventud... También tendrán de regreso de la lesión a Carvajal, al igual que Militao y Alaba. Estarán más fuertes que el año pasado", declaró el exfutbolista.

Sobre el Barza, indicó que la salida de Íñigo Martínez podría debilitar su defensa, zona de campo en la cual ya había mostrado problemas en la última temporada al dejarse anotar muchos goles.

"Creo que el Real Madrid está mejor este año. Cuando vi al Barcelona el año pasado pensé que eran increíbles, pero han dejado marchar a un par de jugadores. Además, solo han fichado al portero (Joan) García, y a Marcus Rashford. Me gustaría que ficharan a un par de defensas más para que fueran un poco más difíciles de batir, porque concedieron muchos goles el año pasado. Si hablamos solo de LaLiga, creo que solo está entre Real Madrid y el Barcelona, que también deberían luchar por la Champions League", agregó.