Deportes

Steve McManaman revela a su favorito para ganar LaLiga de España: "Real Madrid está mejor este año"

El 2 veces ganador de la Champions League con el club merengue, quien hoy comenta los partidos de LaLiga para la cadena ESPN, aseguró que ve a la Casa Blanca "más fuerte" que el Barcelona.

Steve McManamana explicó que Real Madrid tiene ventaja sobre Barcelona porque fichó mejor en el último mercado de pases. Foto: composición de LR/ESPN/AFP
Steve McManamana explicó que Real Madrid tiene ventaja sobre Barcelona porque fichó mejor en el último mercado de pases. Foto: composición de LR/ESPN/AFP

El exjugador británico Steve McManaman, leyenda de clubes como Real Madrid y Liverpool, aseguró que el club merengue está en la obligación de salir campeón de LaLiga luego de una temporada previa sin títulos. El dos veces ganador de la Champions League con la Casa Blanca sigue de cerca a su exclub, ahora en su rol de comentarista del fútbol español para la cadena ESPN.

En diálogo con La República, McManaman explicó que ve al cuadro dirigido por Xabi Alonso con ventaja sobre Barcelona. Para el exmediocampista, los madridistas se han reforzado bien en este mercado de fichajes, a diferencia de los culés. Además, con el regreso de algunos referentes tras superar sus lesiones, el Madrid "estará más fuerte que el año pasado", consideró.

PUEDES VER: Real Madrid en la Champions League: rivales confirmados, horarios y canales de TV para ver a los blancos

lr.pe

Steve McManaman sobre Real Madrid: "Estará más fuerte que el año pasado"

"Tiene que hacerlo mejor que el año pasado, porque la temporada anterior no ganaron ningún título, desafortunadamente. Estoy seguro que lo harán mucho mejor, han traído a Trent, Hujisen, Carreras, al argentino Mastantuono que le inyectará juventud... También tendrán de regreso de la lesión a Carvajal, al igual que Militao y Alaba. Estarán más fuertes que el año pasado", declaró el exfutbolista.

Sobre el Barza, indicó que la salida de Íñigo Martínez podría debilitar su defensa, zona de campo en la cual ya había mostrado problemas en la última temporada al dejarse anotar muchos goles.

"Creo que el Real Madrid está mejor este año. Cuando vi al Barcelona el año pasado pensé que eran increíbles, pero han dejado marchar a un par de jugadores. Además, solo han fichado al portero (Joan) García, y a Marcus Rashford. Me gustaría que ficharan a un par de defensas más para que fueran un poco más difíciles de batir, porque concedieron muchos goles el año pasado. Si hablamos solo de LaLiga, creo que solo está entre Real Madrid y el Barcelona, que también deberían luchar por la Champions League", agregó.

Real Madrid en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, horarios y canales de TV para ver a los blancos en la Fase Liga

Real Madrid en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, horarios y canales de TV para ver a los blancos en la Fase Liga

Al ritmo de Kylian Mbappé: Real Madrid venció 3-0 a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga 2025-2026

Al ritmo de Kylian Mbappé: Real Madrid venció 3-0 a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga 2025-2026

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

