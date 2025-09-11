HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi multó a pequeño emprendedor peruano tras denuncia de Nintendo con S/300.000 por vender poleras con diseños de Pokemon sin autorización

Nintendo of America Inc. denunció que el empresario peruano por infringir los derechos de autor y usar las imágenes de Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander, entre otros personajes de Pokémon, en su marca de ropa 'Sugoi Clothes'.

Indecopi interpuso millonaria multa al emprendedor peruano por infringir los derechos de autor a la empresa Nintendo.
Indecopi interpuso millonaria multa al emprendedor peruano por infringir los derechos de autor a la empresa Nintendo. | Foto: composición LR/Indecopi

En agosto de 2024, Nintendo of America Inc. denunció a un empresario peruano por comercializar sin autorización poleras con diseños de personajes de Pokémon, popular franquicia de videojuegos y serie japonesa. Según las evidencias presentadas, el emprendedor, mediante las redes sociales de su marca 'Sugoi Clothes', ofreciá al público prendas de vestir con imágenes de Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Gengar, Snorlax, Jigglypuff, entre otros. Ante esta acusación, la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi multó al pequeño emprendedor con 55 UIT, equivalente a S/294.250.

Además de la sanción económica, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual prohibió la venta y distribución de poleras y demás artículos de vestir que lleven las imágenes de los personajes de Pokémon. Asimismo, ordenó el cese de su promoción en la página web y redes sociales de la marca.

Personajes de Pokémon usados por la empresa peruana de ropa 'Sugoi Clothes'. Foto: Indecopi

Personajes de Pokémon usados por la empresa peruana de ropa 'Sugoi Clothes'. Foto: Indecopi

Este caso llamó la atención del público dado que, en Perú, muchas empresas y comercios, especialmente en emporios como Gamarra, utilizan imágenes de personajes de series de televisión o videojuegos sin contar con la autorización correspondiente. Es por ello que, en La República, conversamos con Juan Ñahue, abogado especialista en Propiedad Intectual y Protección al Consumidor.

Según explica el especialista, en el caso del empresario, Indecopi sí interpuso una millonaria multa dado que existía una denuncia presentada por los representantes de Nintendo. Esto no sucede en los negocios en Gamarra, donde es frecuente encontrar productos con las imágenes de reconocidos personajes de Internet sin autorización. La ausencia de una denuncia impide a la autoridad iniciar un proceso de investigación y sanción.

"Indecopi no actúa de oficio en todos los casos, sino principalmente a partir de denuncias presentadas por los titulares de los derechos o sus representantes legales, como ocurrió en este caso con Nintendo. En espacios comerciales como Gamarra, si bien es frecuente encontrar productos con personajes famosos sin autorización, la ausencia de denuncias formales o de pruebas que sustenten un procedimiento impide que la autoridad pueda intervenir y sancionar directamente", comentó.

Juan Ñahue también señaló que las actas notariales de compras en línea, comprobantes de pago por Yape y capturas de pantalla de la web y redes sociales de la tienda peruana fueron suficientes para verificar la sanción cometida y aplicar la multa de más de S/300.000.

Nintendo informó a empresario peruano sobre la infracción de derecho de autor meses antes de la denuncia

Según las pruebas presentadas por Nintendo, meses antes de interponer la denuncia, envió una copia de la carta notarial (con fecha del 24 de noviembre de 2023) indicando al empresario la infracción de derecho de autor por la venta de poleras con diseños de Pokémon. Sin embargo, el joven peruano solo respondió mediante WhastApp indicando que la mayoría de los productos eran elaborados por una tercera empresa en China, por lo que aseguró desconocer si los proveedores contaban con la autorización para la comercialización.

Este no se consideró como descargo oficial, por lo que el proceso legal continuó su curso. La República intentó contactarse con el emprendedor mediante sus páginas web para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

