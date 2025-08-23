Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

Indecopi sancionó a un tiktoker por inferir que los productos de su competidor no eran originales. | Foto: Composición LR/ Andina/ TNC

Indecopi sancionó a un tiktoker por inferir que los productos de su competidor no eran originales. | Foto: Composición LR/ Andina/ TNC

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi sancionó al creador de contenido G.A.R.D. con una multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/53.500, tras concluir que incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de denigración contra la empresa Kicks E.I.R.L.. La empresa está dedicada a la importación y venta de zapatillas originales de marcas como Nike y Adidas.

Según un documento al que accedió Pasión por el Derecho, mediante la Resolución N.° 084-2025/CCD-Indecopi, el influencer difundió en TikTok comentarios y videos que cuestionaban la autenticidad de los productos de Kicks, lo que generó dudas entre los consumidores sobre si se trataba de réplicas. Entre los mensajes detectados figuraban expresiones como: “revísalo bien, está muy oscuro el par” o “parece réplica”, referidas a un modelo de Air Jordan 1 High x Travis Scott.

¿Qué dijo Indecopi sobre los comentarios de G.A.R.D.?

La Comisión advirtió que dichas afirmaciones no fueron acreditadas como veraces, exactas ni pertinentes, por lo que no cumplían con los requisitos de licitud establecidos en el artículo 11.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo 1044). Además, enfatizó que la libertad de expresión en el ámbito comercial tiene límites cuando genera un descrédito injustificado hacia un competidor.

Como parte de las medidas correctivas, el Indecopi ordenó el cese inmediato y definitivo de los comentarios denigratorios difundidos en TikTok, la inscripción del infractor en el Registro de Infractores de la Comisión y el pago de costas y costos a favor de la denunciante.

Indecopi interpuso una sanción de 10 UIT contra el creador de contenido G.A.R.D. Foto: Andina

¿Cuándo fue presentada la denuncia de Kicks ante Indecopi?

La denuncia fue presentada por Kicks en agosto de 2023. En ella, se alegaron no solo actos de denigración, sino también presuntos actos de engaño y explotación indebida de reputación ajena. La empresa precisó que sus productos cuentan con certificados de autenticidad emitidos por plataformas especializadas como Check Check y Legitcheck.

El denunciado, G.A.R.D., acumula más de 310.000 seguidores en TikTok y alrededor de 5,4 millones de “me gusta”. Es conocido por sus reseñas sobre zapatillas. Según la investigación, también administra una tienda virtual en Instagram dedicada a la venta de calzado deportivo desde 2022.

La resolución es de primera instancia y aún puede ser apelada ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, que actúa como segunda y última instancia administrativa. En caso no se interponga recurso, la decisión quedará consentida y deberá cumplirse en un plazo máximo de tres días hábiles.