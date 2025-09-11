Jorge Fossati lanza advertencia sobre el recambio generacional en la selección peruana: "Hace 3 años que están con esa frasecita"

Jorge Fossati rompió su silencio y habló del rotundo fracaso de la selección peruana de fútbol en las Eliminatorias 2025. El equipo peruano hizo un papelón en el torneo e incluso pasaron 3 entrenadores y ninguno consiguió que el el cuadro nacional anote un gol en condición de visita. Jorge Fossati, al igual que Juan Reynoso, recordaron ese doloroso momento previo a la reanudación del Torneo Clausura 2025.

No es un secreto que el 'Nono' llegó a la 'Bicolor' con bastante expectativa por el título conseguido con Universitario en la Liga 1. Sin embargo, el esquema táctico que utilizaba con un marcado perfil defensivo (1-3-5-2) y la presión por ganar lo terminaron hundiendo. Meses después, en Campo Mar, conversó con la prensa sobre la pesadilla mundialista.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias 2025?

Fossati, luego de los entrenamientos con Universitario, habló con la prensa sobre la dura eliminación de Perú. El 'Nono' disparó todas su balas al ser consultado sobre el recambio generacional. "No voy a hablar de nadie en especial o de algún jugador de la selección en específico, pero les contesto por respeto. Yo les sugiero como un veterano que vayan con calma. Hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podía ver a Paolo Guerrero en la selección e incluso me pedían que lo sacara", reveló el actual técnico de la 'U' en Inka Digital TV.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre la dura eliminación de Perú?

"Yo tengo mi evaluación, mi diagnóstico. Tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. El fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones. Yo no vengo a sentarme a buscar excusas, pretextos, acusar a terceros... Nunca fue mi estilo", reveló Juan Reynoso.

"Hago mea culpa de lo que me tocó vivir, hacer, pero del desenlace tengo un tercio de culpa o menos. Al final, si fue la peor eliminatoria de la historia, los que tienen que hacerse responsables que levanten la mano como yo lo estoy haciendo. No solo los técnicos o jugadores son culpables. Hay muchos más culpables y responsables. Hay muchos colegas que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas (...)", concluyó