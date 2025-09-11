HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Deportes

Jorge Fossati lanza advertencia sobre el recambio generacional en la selección peruana: "Hace 3 años que están con esa frasecita"

Jorge Fossati se pronunció sobre el fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias 2025, donde el equipo no anotó goles de visita bajo la dirección de tres entrenadores.

Jorge Fossati sorprende con dura comentario sobre la selección peruana. Foto: Lr/CNN
Jorge Fossati sorprende con dura comentario sobre la selección peruana. Foto: Lr/CNN

Jorge Fossati rompió su silencio y habló del rotundo fracaso de la selección peruana de fútbol en las Eliminatorias 2025. El equipo peruano hizo un papelón en el torneo e incluso pasaron 3 entrenadores y ninguno consiguió que el el cuadro nacional anote un gol en condición de visita. Jorge Fossati, al igual que Juan Reynoso, recordaron ese doloroso momento previo a la reanudación del Torneo Clausura 2025.

No es un secreto que el 'Nono' llegó a la 'Bicolor' con bastante expectativa por el título conseguido con Universitario en la Liga 1. Sin embargo, el esquema táctico que utilizaba con un marcado perfil defensivo (1-3-5-2) y la presión por ganar lo terminaron hundiendo. Meses después, en Campo Mar, conversó con la prensa sobre la pesadilla mundialista.

PUEDES VER: Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias 2025?

Fossati, luego de los entrenamientos con Universitario, habló con la prensa sobre la dura eliminación de Perú. El 'Nono' disparó todas su balas al ser consultado sobre el recambio generacional. "No voy a hablar de nadie en especial o de algún jugador de la selección en específico, pero les contesto por respeto. Yo les sugiero como un veterano que vayan con calma. Hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podía ver a Paolo Guerrero en la selección e incluso me pedían que lo sacara", reveló el actual técnico de la 'U' en Inka Digital TV.

PUEDES VER: Claudio Puelles ante Joaquim Silva por la Noche de UFC: horarios y canales para ver la pelea del luchador peruano

lr.pe

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre la dura eliminación de Perú?

"Yo tengo mi evaluación, mi diagnóstico. Tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. El fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones. Yo no vengo a sentarme a buscar excusas, pretextos, acusar a terceros... Nunca fue mi estilo", reveló Juan Reynoso.

"Hago mea culpa de lo que me tocó vivir, hacer, pero del desenlace tengo un tercio de culpa o menos. Al final, si fue la peor eliminatoria de la historia, los que tienen que hacerse responsables que levanten la mano como yo lo estoy haciendo. No solo los técnicos o jugadores son culpables. Hay muchos más culpables y responsables. Hay muchos colegas que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas (...)", concluyó

Notas relacionadas
Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

LEER MÁS
Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura 2025: los 7 partidos que jugará sin viajar a la altura

Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura 2025: los 7 partidos que jugará sin viajar a la altura

LEER MÁS
Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1

Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

LEER MÁS
Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

LEER MÁS
Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

LEER MÁS
Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año

Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año

LEER MÁS
Resultados del Hipódromo de Palermo HOY: sigue EN VIVO las carreras del 26 de mayo

Resultados del Hipódromo de Palermo HOY: sigue EN VIVO las carreras del 26 de mayo

LEER MÁS
Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota