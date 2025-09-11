Juan Reynoso no fue ajeno al fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El ahora entrenador de Melgar, que estuvo a cargo de la Bicolor en el arranque del certamen clasificatorio, asumió parte de la responsabilidad por los resultados obtenidos; sin embargo, dejó en claro que existen más culpables.

"Yo me hago responsable de lo que me tocó. Yo solo jugué 6 partidos, hicimos pocos puntos, eso hay que reconocerlo, y mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Después lo que se vivió en Copa América y los otros dos tercios de Eliminatorias cada quien que se haga responsable", manifestó en conferencia de prensa.

Juan Reynoso sobre los responsables del fracaso de Perú en Eliminatorias

En ese sentido, el popular 'Cabezón' hizo un llamado a que todos los responsables asuman su culpa. Por otra parte, dejó un 'picante' sobre su destitución del banquillo de la selección peruana en plenas Eliminatorias.

"Yo tengo mi evaluación, mi diagnóstico. Tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. El fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones. Yo no vengo a sentarme a buscar excusas, pretextos, acusar a terceros... Nunca fue mi estilo", agregó.

"Hago mea culpa de lo que me tocó vivir, hacer, pero del desenlace tengo un tercio de culpa o menos. Al final, si fue la peor eliminatoria de la historia, los que tienen que hacerse responsables que levanten la mano como yo lo estoy haciendo. No solo los técnicos o jugadores son culpables. Hay muchos más culpables y responsables. Hay muchos colegas que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas (...)", concluyó.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana culminó en el noveno lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El combinado nacional no anotó ningún gol de visita.