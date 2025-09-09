HOYSuscripcion LR Focus

Erick Noriega no se achica y asegura que quiere ser titular en la selección peruana: "Estoy en edad de asumir"

¡No quiere salir del 11! Erick Noriega sabe que su carrera está en ascenso tras brillar en su debut con Gremio. Por ello, se siente listo para ser indiscutible en la selección peruana.

Erick Noriega no será titular en el Perú vs Paraguay. Foto: difusión
Erick Noriega no será titular en el Perú vs Paraguay. Foto: difusión

La selección peruana cerrará su camino en las Eliminatorias 2026 ante Paraguay en el Estadio Nacional. La Bicolor ya está oficialmente eliminada, pero buscará concluir esta etapa de la mejor manera ante su hinchada. A pesar del desastroso proceso clasificatorio, un aspecto que se puede rescatar es la aparición de nuevo futbolista de cara al futuro. Se trata de Erick Noriega. El volante de 23 años se ha convertido en una de las mejores proyecciones tras su notable rendimiento en Alianza Lima.

El buen papel en La Victoria lo llevó a ser nuevo futbolista de Gremio de Porto Alegre y rápidamente se ganó los aplausos. En su debut, brilló en la zaga central ante Flamengo y recibió los elogios de la prensa brasileña. Reconocimiento su potencial, Noriega ahora apunta a ser titular indiscutible con la selección peruana.

Erick Noriega apunta a ser titular en la selección peruana

En conversación con el programa 'La Hinchada', de Onda Cero, Erick Noriega señaló que está listo para adueñarse del mediocampo de la selección peruana. Eso sí, recalcó que primero debe ganarse un puesto en Gremio.

“Ya estoy en edad de asumir ese rol de ser titular en la selección, ser titular en mi equipo que es uno grande. Tengo que seguir esforzándome para estar en ese nivel”, declaró.

Asimismo, lamentó el mal momento que atraviesa el Equipo de Todos. “Es un momento bastante complicado para la selección, quedar fuera del Mundial. Siento que estoy aprendiendo bastante de los más experimentados, de todas las personas que nos rodean aquí e la selección, me están dando muchos consejos para seguir mejorando dentro y fuera del campo”, agregó.

Erick Noriega y su millonario valor tras ser titular con Perú

Erick Noriega experimentó un notable crecimiento en su trayectoria futbolística en los últimos años. Antes de fichar por Alianza Lima a mediados del 2024, el joven talento defendió los colores de Comerciantes Unidos de Cutervo.

Con apenas 23 años, logró adaptarse rápidamente y se consolidó como pieza fija en el once titular. Su destacado rendimiento elevó su cotización esta temporada a 1.4 millones de euros.

Además, su prometedor estreno ante Flamengo y su primera vez como titular con la selección peruana en las Eliminatorias hicieron que su valor de mercado ascienda a 2 millones de euros, posicionándolo entre los jugadores mejor tasados del plantel nacional, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

