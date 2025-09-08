André Carrillo es uno de los jugadores más exitosos del fútbol nacional en los últimos años. Más allá de representar a la selección peruana, la popular 'Culebra' realizó la mayor parte de su trayectoria profesional en la liga de Arabia Saudita. Su presencia en Medio Oriente no solo vino acompañada de títulos, también le permitió amasar una fortuna considerable.

Ya en el tramo final de su carrera, el ahora volante del Corinthians de Brasil se animó a hablar sobre lo que depara el futuro luego de 'colgar los chimpunes'. Asimismo, se animó a revelar algunos detalles de sus inversiones fuera del fútbol.

André Carrillo revela que fracasó al invertir en negocio fuera del fútbol

En diálogo con el periodista Michael Succar, André Carrillo no descartó la posibilidad de ser entrenador u ocupar algún cargo similar luego de dejar el fútbol profesional.

"Algo que me guste, yo creo que mantenerme en el fútbol. No sé si de entrenador principal, pero algo... Siente que no tengo personalidad, pero dicen que eso se va adquiriendo. Tampoco es que me encante (analizar el juego), pero, viendo tanto entrenador malo, da para ser entrenador tranquilamente", manifestó en el programa Sin 'Cassette'.

Por otra parte, al ser consultado sobre si tiene planteado invertir en otro rubro como la moda, la 'Culebra' desechó esta alternativa, pues hace algunos años fracasó y perdió una cantidad importante de dinero

"Me gustó en un momento (la moda), pero poca cosa. Me gustaba en un momento porque puse una marca, perdí un hu*** de plata y dije 'no me meto más, chau'. Zapatero a su zapato", mencionó entre risas.

¿En qué negocios invierte André Carrillo su fortuna?

A finales del 2024, el volante de la selección peruana confesó que siempre busca mantener un perfil bajo sobre los gastos que realiza y prefirió invertir en negocios que le brindan rentabilidad con miras hacia el futuro.

“Estoy enfocado en algunas que otras inversiones, sin desenfocarme del fútbol, que es lo principal. Como todo mundo, bienes raíces, préstamos a constructoras, he tenido uno que otro préstamo, que ha pagado una muy buena rentabilidad. Así que por ese lado estoy tranquilo, no me quiero alocar tampoco y tomar decisiones erradas, pero pienso que estoy organizándome bien para mi futuro", señaló en conversación con el periodista César Vivar.