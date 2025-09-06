Néstor Gorosito no le teme a los retos y va por la Liga 1 y la Copa Sudamericana

Sueña en grande. La llegada de Néstor Gorosito le ha dado otro matiz a Alianza Lima, quien en el plano internacional está dando que hablar. Instalados en cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a la Universidad de Chile en partidos de ida (18 de setiembre) y vuelta (25/09), el técnico argentino aseguró que va por todo para conquistar la otra mitad de la gloria.

“Uno sabe que es un club grande, pero al venir y trabajar ves que es el más grande del país. Este año hemos vuelto a insertar a Alianza en el plano internacional y eso es muy importante. Vinimos para tratar de ganar el torneo, no solo para pelearlo. Nos gustaba el desafío, y las veces que salimos al exterior nos fue bien. Queremos que acá sea igual”, dijo Gorosito en entrevista para los canales oficiales del club Alianza Lima.

En referencia a la sana competencia que hay en ataque entre los referentes Paolo Guerrero y Hernán Barcos, aseguró que siempre busca sacar lo mejor de ellos.

“Se genera una buena competencia, el que juega bien sigue jugando. Todos deben rendir al máximo. Con Paolo y Hernán es difícil darles continuidad porque tienen 41 años, pero la capacidad la tienen y buscamos sacar lo mejor de ellos”, añadió. Por otro lado, el “Pipo” no fue ajeno al presente de la selección peruana e indicó que “hay que trabajar más en divisiones menores. Perú siempre se caracterizó por tener jugadores con nobleza, calidad y técnica”.