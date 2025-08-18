Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO: ¿a qué hora juega Cristiano Ronaldo y dónde ver la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita?

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO Y EN DIRECTO por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita? El duelo, que contará con la titularidad de Cristiano Ronaldo y Benzema, se disputará este martes 19 de agosto desde las 7.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Hong Kong y será transmitido por la señal de Fox Deportes. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en La República Deportes.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ittihad?

El partido entre Al Nassr vs Al Ittihad está programado para las 7.00 a. m. (hora de Perú). Conoce la guía de horario para otros países:

México: 1.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ittihad?

La transmisión del enfrentamiento entre Al Nassr vs Al Ittihad estará disponible para Estados Unidos vía FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports. En México, el duelo irá por Caliente TV. En España, se podrá seguir por DAZN.

Al Nassr vs Al Ittihad: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este partidazo.

Al Aqeedi, Yahya, Martínez, Al Amri, Boushal, Angelo, Brozovic, Wesley, Mané, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Al Ittahad: Al Shamqiti, Muath Fagihy, Sharahili, Danilo, Al Mosa, Fabinho, Kanté, Bergwjin, Hernández, Diaby y Benzema.

¿Cómo ver Al Nassr vs Al Ittihad ONLINE?

Para que no te pierdas el Al Nassr vs Al Ittihad por internet, descarga la aplicación Fox Sports App (en Estados Unidos) o sigue la cobertura gratis de La República Deportes a través de su página web, en la cual encontrarás el marcador actualizado minuto a minuto.