¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
Deportes

'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

El exjugador de Universitario criticó al DT por cambiar de puestos a los jugadores, pero también les reclamó a los convocados por su "falta de garra y temperamento":

La selección peruana dejó una pobre imagen en su último partido por eliminatorias, frente a Uruguay, que perdió por 3-0. Para los hinchas, el principal responsable de esta dura derrota fue el DT, Óscar Ibáñez, por los cambios que realizó al once titular con el que había venido jugando desde que asumió el mando del equipo.

José Luis 'Puma' Carranza, exseleccionado y referente de Universitario, se sumó a los cuestionamientos hacia Ibáñez al calificar como "lamentable" su llegada al banquillo de la Bicolor pese a su falta de experiencia.

'Puma' Carranza sobre Óscar Ibáñez: "No tiene experiencia"

"Es lamentable cuando traes a un técnico que no tiene la experiencia. Cualquiera no puede llegar a una selección y poner a una persona que cambió algunos puestos. He visto los partidos, pero (estoy) indignado de haber visto a una selección que... A Kenji Cabrera, en vez de mandarlo por la izquierda, lo usó por derecha", sostuvo Carranza en el programa 'La linterna' del canal de YouTube Trivu.

Aunque no dio nombres, el 'Puma' también arremetió contra algunos futbolistas que, en su opinión, no tuvieron el temperamento necesario para encarar el cotejo. "No tenían por qué jugar algunos. Hubo falta de ganas, garra y temperamento de algunos jugadores. Deben jugar los que tienen mucha experiencia", agregó.

¿Óscar Ibáñez seguirá siendo DT de la selección peruana?

Luego de que la selección peruana se quedara oficialmente sin chances de clasificar al Mundial, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, dejó en el aire la continuidad de Ibáñez como entrenador para lo que resta del año.

"No puedo adelantar nada. Debemos esperar a que culmine el proceso el día martes", manifestó el exadministrador temporal de la 'U'. En tanto, el periodista Gustavo Peralta indicó que el trabajo del seleccionador será evaluado, pero que se duda de su permanencia. "Desde la FPF harán el análisis de todo lo sucedido y especialmente sobre Óscar Ibáñez. No es tan seguro que vaya a dirigir los amistosos de octubre y noviembre", informó el comunicador.

Lo más visto
