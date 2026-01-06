Universitario defendera su título y jugará la Copa Libertadores en el 2026. Foto: Universitario

Universitario de Deportes comenzó con su pretemporada en Campo Mar bajo las órdenes del español Javier Rabanal. En las primeras sesiones que realizaron los merengues se aparecieron algunos rostros nuevos, entre los que resalta el regreso del talentoso volante Yuriel Celi, quien jugó en Deportivo Garcilaso en el 2025.

Otro de los aspectos que llamó la atención, fue la decisión tomó el equipo con 2 de sus canteros: anunció los préstamos de Álvaro Rojas y Sebastián Osorio.

Universitario deja partir a 2 canteranos en el 2026

A través de sus redes sociales, Rojas, que tuvo una destacada participación en la temporada pasada con la camiseta de Juan Pablo II, fue prestado a Cienciano del Cusco. Por su parte, Osorio, mediocampista colombiano de 16 años, jugará cedido en la Universidad César Vallejo.

Se espera que ambos futbolistas logren tener experiencia en otros clubes, pues en la institución se les considera elementos con mucha proyección de cara al futuro.

Plantel de Universitario en 2026

El vigente tricampeón del fútbol peruano comenzó su pretemporada con todos sus refuerzos, salvo el delantero Sekou Gassama, quien se incorporará a los trabajos del plantel en los próximos días.

Altas: Javier Rabanal (DT), Sekou Gassama (delantero), Caín Fara (defensa) y Héctor Fértoli (mediocampista), Diego Romero (arquero)

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Gustavo Dulanto (prestamo), Sebastián Osorio (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)

Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros, José Rivera (por confirmar).

Amistoso de Universitario

La 'U' anunció 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026, entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.