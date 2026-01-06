Universitario deja partir 2 canteranos, pero cuenta con el regreso de Yuriel Celi en la pretemporada 2026
A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anuncio el préstamo de una de sus promesas. Por otra parte, el volante Yuriel Celi regresó al club para la pretemporada.
Universitario de Deportes comenzó con su pretemporada en Campo Mar bajo las órdenes del español Javier Rabanal. En las primeras sesiones que realizaron los merengues se aparecieron algunos rostros nuevos, entre los que resalta el regreso del talentoso volante Yuriel Celi, quien jugó en Deportivo Garcilaso en el 2025.
Otro de los aspectos que llamó la atención, fue la decisión tomó el equipo con 2 de sus canteros: anunció los préstamos de Álvaro Rojas y Sebastián Osorio.
Universitario deja partir a 2 canteranos en el 2026
A través de sus redes sociales, Rojas, que tuvo una destacada participación en la temporada pasada con la camiseta de Juan Pablo II, fue prestado a Cienciano del Cusco. Por su parte, Osorio, mediocampista colombiano de 16 años, jugará cedido en la Universidad César Vallejo.
Se espera que ambos futbolistas logren tener experiencia en otros clubes, pues en la institución se les considera elementos con mucha proyección de cara al futuro.
Plantel de Universitario en 2026
El vigente tricampeón del fútbol peruano comenzó su pretemporada con todos sus refuerzos, salvo el delantero Sekou Gassama, quien se incorporará a los trabajos del plantel en los próximos días.
- Altas: Javier Rabanal (DT), Sekou Gassama (delantero), Caín Fara (defensa) y Héctor Fértoli (mediocampista), Diego Romero (arquero)
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Gustavo Dulanto (prestamo), Sebastián Osorio (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)
- Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros, José Rivera (por confirmar).
Amistoso de Universitario
La 'U' anunció 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026, entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.
- Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
- Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
- Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.