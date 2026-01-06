HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Fútbol Peruano

Universitario deja partir 2 canteranos, pero cuenta con el regreso de Yuriel Celi en la pretemporada 2026

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anuncio el préstamo de una de sus promesas. Por otra parte, el volante Yuriel Celi regresó al club para la pretemporada.

Universitario defendera su título y jugará la Copa Libertadores en el 2026. Foto: Universitario
Universitario defendera su título y jugará la Copa Libertadores en el 2026. Foto: Universitario

Universitario de Deportes comenzó con su pretemporada en Campo Mar bajo las órdenes del español Javier Rabanal. En las primeras sesiones que realizaron los merengues se aparecieron algunos rostros nuevos, entre los que resalta el regreso del talentoso volante Yuriel Celi, quien jugó en Deportivo Garcilaso en el 2025.

Otro de los aspectos que llamó la atención, fue la decisión tomó el equipo con 2 de sus canteros: anunció los préstamos de Álvaro Rojas y Sebastián Osorio.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

Universitario deja partir a 2 canteranos en el 2026

A través de sus redes sociales, Rojas, que tuvo una destacada participación en la temporada pasada con la camiseta de Juan Pablo II, fue prestado a Cienciano del Cusco. Por su parte, Osorio, mediocampista colombiano de 16 años, jugará cedido en la Universidad César Vallejo.

Se espera que ambos futbolistas logren tener experiencia en otros clubes, pues en la institución se les considera elementos con mucha proyección de cara al futuro.

PUEDES VER: Joao Grimaldo cerca de llegar a histórico de Europa: poderoso club desembolsaría millonaria cifra por el extremo peruano

lr.pe

Plantel de Universitario en 2026

El vigente tricampeón del fútbol peruano comenzó su pretemporada con todos sus refuerzos, salvo el delantero Sekou Gassama, quien se incorporará a los trabajos del plantel en los próximos días.

  • Altas: Javier Rabanal (DT), Sekou Gassama (delantero), Caín Fara (defensa) y Héctor Fértoli (mediocampista), Diego Romero (arquero)
  • Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Gustavo Dulanto (prestamo), Sebastián Osorio (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)
  • Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros, José Rivera (por confirmar).

Amistoso de Universitario

La 'U' anunció 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026, entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.

  • Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.
Notas relacionadas
Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima: "Para mí es un tema cerrado"

Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima: "Para mí es un tema cerrado"

LEER MÁS
IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

LEER MÁS
Ecuador no olvida a Javier Rabanal: DT de Universitario fue elegido mejor entrenador de la Liga Ecuabet 2025

Ecuador no olvida a Javier Rabanal: DT de Universitario fue elegido mejor entrenador de la Liga Ecuabet 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

LEER MÁS
Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

LEER MÁS
Julio César Uribe descarta a Luis Advíncula y respalda a nuevo lateral de Sporting Cristal: "Respetamos lo que elegimos"

Julio César Uribe descarta a Luis Advíncula y respalda a nuevo lateral de Sporting Cristal: "Respetamos lo que elegimos"

LEER MÁS
Descenso en la Liga 1 2025: resultados y últimos partidos de los clubes que luchan por la permanencia

Descenso en la Liga 1 2025: resultados y últimos partidos de los clubes que luchan por la permanencia

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por 2 años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por 2 años"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Fútbol Peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Julio César Uribe descarta a Luis Advíncula y respalda a nuevo lateral de Sporting Cristal: "Respetamos lo que elegimos"

Juan Lucumí deja la Liga 1 tras estar en la mira de Sporting Cristal: delantero colombiano jugará en Nejmeh SC de Líbano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025