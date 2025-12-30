Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como flamante fichaje para la temporada 2026: "El camino empieza hoy"

Ya es un hecho. Alianza Lima hizo oficial la llegada de su nuevo delantero extranjero para la siguiente temporada. Luego de varias idas y vueltas, el argentino Federico Girotti llega al 'equipo del pueblo' luego de llegar a un acuerdo con el club Talleres de Córdoba por la compra de su pase.

A través de sus redes sociales, los 'blanquiazules' presentaron al argentino y dejaron un mensaje que ilusiona a sus hinchas. "El camino empieza hoy", fue el mensaje que compartió el club 'victoriano' que sirve como motivación para lo que pueda hacer el delantero de 26 años para la próxima temporada. Girotti se suma a la lista de refuerzos que viene presentando el club, luego de que se anunciara la llegada de Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte.

Alianza Lima le dio la bienvenida a Federico Girotti

El exTalleres llegó a la capital para pasar exámenes médicos con el club, poder tomarse las fotos para la presentación y para firmar su contrato. No declaró para los medios, pero era cuestión de tiempo para que sea presentado de manera oficial. "Un nuevo reto. Un nuevo desafío", fue el mensaje que también compartió Alianza Lima, junto al video de presentación.

Desde la institución 'blanquiazul' tienen mucha fe con lo que puede hacer el delantero argentino, teniendo en cuenta que llega procedente de una liga más competitiva y que su edad lo ayuda para que pueda destacar. Según lo que se pudo apreciar en el video, es que será parte del club hasta el 2028.

Estadísticas de Federico Girotti

Esta temporada, Girotti tuvo participación en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores con Talleres de Córdoba. El atacante participó en 34 partidos, en los cuales anotó 4 goles y brindó dos asistencias. Un dato curioso es que dos de los goles que hizo en la temporada fue justamente, ante su nuevo equipo por la competición internacional.

Con la llegada del argentino, a Alianza le quedaría un cupo de extranjero por cubrir, teniendo en cuenta que Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero (quien tiene muchas chances de continuar), son los foráneos del plantel. Se habla mucho de que el último cupo lo usarán para un defensor, quien llegaría por pedido de Pablo Guede.