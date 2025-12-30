HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Encuestas, tachas y el balance político rumbo al 2026 | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como flamante fichaje para la temporada 2026: "El camino empieza hoy"

El club 'blanquiazul' anunció la llegada del '9' como refuerzo para la siguiente temporada donde disputará la Liga 1 y Copa Libertadores.

Federico Girotti firmó por 3 temporadas con Alianza Lima. Foto: LR/Alianza Lima
Federico Girotti firmó por 3 temporadas con Alianza Lima. Foto: LR/Alianza Lima

Ya es un hecho. Alianza Lima hizo oficial la llegada de su nuevo delantero extranjero para la siguiente temporada. Luego de varias idas y vueltas, el argentino Federico Girotti llega al 'equipo del pueblo' luego de llegar a un acuerdo con el club Talleres de Córdoba por la compra de su pase.

A través de sus redes sociales, los 'blanquiazules' presentaron al argentino y dejaron un mensaje que ilusiona a sus hinchas. "El camino empieza hoy", fue el mensaje que compartió el club 'victoriano' que sirve como motivación para lo que pueda hacer el delantero de 26 años para la próxima temporada. Girotti se suma a la lista de refuerzos que viene presentando el club, luego de que se anunciara la llegada de Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte.

PUEDES VER: Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

lr.pe

Alianza Lima le dio la bienvenida a Federico Girotti

El exTalleres llegó a la capital para pasar exámenes médicos con el club, poder tomarse las fotos para la presentación y para firmar su contrato. No declaró para los medios, pero era cuestión de tiempo para que sea presentado de manera oficial. "Un nuevo reto. Un nuevo desafío", fue el mensaje que también compartió Alianza Lima, junto al video de presentación.

Desde la institución 'blanquiazul' tienen mucha fe con lo que puede hacer el delantero argentino, teniendo en cuenta que llega procedente de una liga más competitiva y que su edad lo ayuda para que pueda destacar. Según lo que se pudo apreciar en el video, es que será parte del club hasta el 2028.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

Estadísticas de Federico Girotti

Esta temporada, Girotti tuvo participación en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores con Talleres de Córdoba. El atacante participó en 34 partidos, en los cuales anotó 4 goles y brindó dos asistencias. Un dato curioso es que dos de los goles que hizo en la temporada fue justamente, ante su nuevo equipo por la competición internacional.

Con la llegada del argentino, a Alianza le quedaría un cupo de extranjero por cubrir, teniendo en cuenta que Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero (quien tiene muchas chances de continuar), son los foráneos del plantel. Se habla mucho de que el último cupo lo usarán para un defensor, quien llegaría por pedido de Pablo Guede.

Notas relacionadas
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Alianza Lima y Universitario celebran: Mininter y la PNP llegaron a un acuerdo para la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema'

Alianza Lima y Universitario celebran: Mininter y la PNP llegaron a un acuerdo para la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema'

LEER MÁS
Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

LEER MÁS
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

LEER MÁS
Universitario se alista para la ‘Noche Crema’ y lanza mensaje a su hinchada: “Nuestra fiesta será Monumental”

Universitario se alista para la ‘Noche Crema’ y lanza mensaje a su hinchada: “Nuestra fiesta será Monumental”

LEER MÁS
Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

LEER MÁS
Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Deportes

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025