Luego de hacer oficial el traspaso de Federico Girotti a Alianza Lima, su exequipo, utilizó sus redes para agradecer el paso del delantero por el club cordobés. La 'T' publicó un video, donde se puede ver un compacto de sus mejores jugadas junto a algunas declaraciones del '9', quien también destacó su paso en el equipo. Adicional a ello, también brindaron algunos detalles acerca de la transferencia a través de su página web.

Tras confirmarse el traspaso del argentino, el club Talleres destacó a Alianza Lima como uno de los clubes más importantes del país. "El Club Talleres informa que el delantero albiazul continuará su carrera en uno de los equipos más importantes del fútbol peruano", indicó el club a través de su portal web.

Talleres se despidió de Federico Girotti

La 'T' también dejó en claro que la transferencia por Girotti a Alianza Lima se realizó de manera definitiva, pero conservan el 50% de los derechos económicos para una posible vente. "La transferencia a la importante Institución peruana se realiza de manera definitiva, conservando Talleres el 50% de los derechos económicos", mencionaron en su web.

El delantero tuvo dos etapas en Talleres. En todo su paso en Córdoba jugó un total de 122 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones nacionales e internacionales y marcó un total de 25 goles.

¿Cómo le fue a Federico Girotti en el 2025?

La temporada 2025 de Federico Girotti fue de bastante continuidad. Disputó el campeonato argentino y la Copa Libertadores. El delantero estuvo presente en 34 partidos, haciéndose presente en el marcador en 4 oportunidades y dio dos asistencias. Quizás no tuvo la cantidad de goles esperados, pero el equipo no pasaba por un buen momento, de manera grupal. Incluso, quedaron fuera de la Copa Libertadores, quedándose en la fase de grupos.