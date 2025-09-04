HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Deportes

Conor McGregor, leyenda de la UFC, anuncia su intención de ser candidato a la presidencia de Irlanda: “Es hora de un cambio real”

El excampeón de la UFC y amigo de Donald Trump criticó las políticas migratorias del actual Gobierno de Michael Higgins.

Conor McGregor se presentaría como canditato presindecial de Irlanda.
Conor McGregor se presentaría como canditato presindecial de Irlanda. | Composición LR

La exsuperestrella y leyenda de la UFC, Conor McGregor, hizo pública este 4 de septiembre su intención de aspirar a la presidencia de Irlanda. Por ello, pidió a la ciudadanía que contacte a sus concejales locales para reunir los apoyos necesarios y formalizar su candidatura.

En un video difundido en su cuenta de X, grabado frente al Parlamento de Dublín, el expeleador de 37 años y amigo de Donald Trump criticó duramente al actual Gobierno y propuso “devolver la soberanía al pueblo irlandés”.

PUEDES VER: Senador de EEUU compara a Maduro con Bin Laden porque ambos “asesinaron a ciudadanos americanos”: “Son lo mismo”

lr.pe

Conor McGregor quiere ser presidente de Irlanda

El excampeón de peso pluma y ligero de la UFC busca postularse como candidato en las elecciones presidenciales de Irlanda, previstas para el 24 de octubre. En su mensaje, solicitó apoyo ciudadano: “Ciudadanos de Irlanda, ¡es ahora el momento de un cambio real! Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que vuelva primero al pueblo”.

Además, exhortó a sus seguidores que desean verlo como próximo presidente a pedir a sus concejales que lo nominen para las siguientes contiendas presidenciales.

McGregor defendió el rol de los líderes locales y los calificó como pieza clave del sistema político: “Nuestros concejales son la columna vertebral de nuestras comunidades. Trabajan con más ahínco y aportan más a la gente que los del Oireachtas, quienes siguen fallando a este país una y otra vez”.

McGregor y Donald Trump en la Casa Blanca. Fuente: AFP

McGregor y Donald Trump en la Casa Blanca. Fuente: AFP

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

¿Qué promete Conor McGregor si llegara a ser presidente de Irlanda?

McGregor se comprometió a actuar con firmeza desde la jefatura de Estado y a "devolver a la ciudadanía el control del país", a menos de 200 días de los comicios en Irlanda. Asimismo, criticó abiertamente las decisiones de la actual administración del presidente Michael Higgins por comprometer la “paz mental, la integridad y el futuro” del pueblo irlandés.

También advirtió sobre el impacto de la inmigración y la inseguridad, al que catalogó como una "falla incompetente". "Nuestro turismo ha disminuido dramáticamente, mientras el peligro en nuestras calles ha aumentado”, dijo.

McGregor prometió: “Irlanda, bajo mi tenor, la voluntad de la gente será escuchada. Recuperaremos artículos importantes de nuestra constitución anterior y nos alinearemos con la proclamación de Pádraig Pearse.

Notas relacionadas
Venezuela acusa a Marco Rubio de usar una “lógica nazi y gangsteril” por sembrar el odio contra el régimen de Maduro

Venezuela acusa a Marco Rubio de usar una “lógica nazi y gangsteril” por sembrar el odio contra el régimen de Maduro

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

LEER MÁS
'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

LEER MÁS
¡Renato Tapia es baja! Óscar Ibáñez dejo afuera de lista a 4 jugadores en Perú para vital partido contra Uruguay por las Eliminatorias 2026

¡Renato Tapia es baja! Óscar Ibáñez dejo afuera de lista a 4 jugadores en Perú para vital partido contra Uruguay por las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

LEER MÁS
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota