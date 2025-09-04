La exsuperestrella y leyenda de la UFC, Conor McGregor, hizo pública este 4 de septiembre su intención de aspirar a la presidencia de Irlanda. Por ello, pidió a la ciudadanía que contacte a sus concejales locales para reunir los apoyos necesarios y formalizar su candidatura.

En un video difundido en su cuenta de X, grabado frente al Parlamento de Dublín, el expeleador de 37 años y amigo de Donald Trump criticó duramente al actual Gobierno y propuso “devolver la soberanía al pueblo irlandés”.

Conor McGregor quiere ser presidente de Irlanda

El excampeón de peso pluma y ligero de la UFC busca postularse como candidato en las elecciones presidenciales de Irlanda, previstas para el 24 de octubre. En su mensaje, solicitó apoyo ciudadano: “Ciudadanos de Irlanda, ¡es ahora el momento de un cambio real! Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que vuelva primero al pueblo”.

Además, exhortó a sus seguidores que desean verlo como próximo presidente a pedir a sus concejales que lo nominen para las siguientes contiendas presidenciales.

McGregor defendió el rol de los líderes locales y los calificó como pieza clave del sistema político: “Nuestros concejales son la columna vertebral de nuestras comunidades. Trabajan con más ahínco y aportan más a la gente que los del Oireachtas, quienes siguen fallando a este país una y otra vez”.

McGregor y Donald Trump en la Casa Blanca. Fuente: AFP

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

¿Qué promete Conor McGregor si llegara a ser presidente de Irlanda?

McGregor se comprometió a actuar con firmeza desde la jefatura de Estado y a "devolver a la ciudadanía el control del país", a menos de 200 días de los comicios en Irlanda. Asimismo, criticó abiertamente las decisiones de la actual administración del presidente Michael Higgins por comprometer la “paz mental, la integridad y el futuro” del pueblo irlandés.

También advirtió sobre el impacto de la inmigración y la inseguridad, al que catalogó como una "falla incompetente". "Nuestro turismo ha disminuido dramáticamente, mientras el peligro en nuestras calles ha aumentado”, dijo.

McGregor prometió: “Irlanda, bajo mi tenor, la voluntad de la gente será escuchada. Recuperaremos artículos importantes de nuestra constitución anterior y nos alinearemos con la proclamación de Pádraig Pearse.