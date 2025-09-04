El canciller de Venezuela, Yván Gil, respondió a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien desacreditó los informes de la ONU que destacan la baja participación de Caracas en el tráfico mundial de drogas. Gil acusó a Rubio de “atacar a la ONU” en su intento de agredir a Venezuela.

El jefe de la diplomacia venezolana señaló que Rubio utiliza una “lógica nazi y gangsteril” para ignorar la evidencia, inventar enemigos y fomentar el odio contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, destacó que los datos de la ONU respaldan la posición de Venezuela en su lucha contra el narcotráfico.

Gil acusa a Rubio de desacreditar los informes de la ONU sobre el narcotráfico en Venezuela

Yván Gil rechazó las declaraciones de Marco Rubio, quien desestimó los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sitúan la participación de Venezuela en el tráfico de drogas en solo un 5 %. El canciller afirmó que Venezuela lleva décadas libre de cultivos ilícitos y mantiene un combate eficaz contra el narcotráfico.

Gil subrayó que Rubio descalifica los datos científicos y la evidencia internacional, calificando esa actitud como parte de una estrategia para ocultar los fracasos políticos internos de Washington. Aseguró que el secretario de Estado no solo ataca a Venezuela, sino también a la “verdad, la historia y la dignidad” de los pueblos latinoamericanos.

Rubio arremete contra Maduro desde Quito y lo nombra "fugitivo de la justicia de EE. UU."

Durante su visita oficial a Quito, Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un “fugitivo de la justicia de Estados Unidos” por cargos de narcotráfico. Además, declaró como organizaciones terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, responsables de gran parte de la violencia en el país.

El secretario de Estado también anunció un paquete de casi 20 millones de dólares para reforzar la seguridad en Ecuador y sugirió la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, lo que fue cuestionado por Caracas. Su agenda incluyó una reunión con el presidente Daniel Noboa para fortalecer la cooperación en seguridad y migración.