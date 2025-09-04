¿Trump puso fin a siete guerras? La verdad detrás de la presunta paz y el “éxito” que presume haber logrado
USA Today corroboró con fuentes oficiales si realmente el presidente Trump logró acuerdos de paz en diferentes conflictos bélicos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles 3 de septiembre que logró la “paz” con total “éxito” en siete conflictos bélicos durante su mandato. Según USA Today, varios de estos casos no incluyen acuerdos de paz formales ni participación directa de la entonces administración republicana.
Durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval, Trump expresó su descontento por la insistencia en el caso Jeffrey Epstein y pidió que, en su lugar, se hable de sus logros como mandatario. “Lo que están tratando de hacer con el engaño de Epstein es hacer que la gente hable de eso en lugar de hablar del tremendo éxito, como poner fin a siete guerras”, aseguró.
¿Cuáles son las siete guerras que Donald Trump asegura haber terminado?
Trump respondió a preguntas de la prensa sobre políticas bilaterales, junto al mandatario de Polonia, Karol Nawrochi. Frente a la insistencia en el caso Epstein, el presidente sugirió que se enfoque la atención en su “éxito” como líder. “Yo puse fin a siete guerras”, declaró.
Los siete conflictos a los que hace referencia incluyen cinco acuerdos de cese al fuego o negociaciones de paz durante su gestión, además de dos disputas abordadas en su primer mandato:
- Armenia y Azerbaiyán: Trump anunció un acuerdo de paz con ambos países el 8 de agosto en la Casa Blanca, relacionado con el conflicto en Nagorno-Karabaj.
- República Democrática del Congo y Ruanda: el 20 de junio, Trump anunció un acuerdo entre ambas naciones africanas a través de redes sociales y agradeció al entonces secretario de Estado, Marco Rubio.
- Irán e Israel: el 23 de junio, el presidente comunicó un alto el fuego tras un bombardeo a instalaciones nucleares iraníes.
- India y Pakistán: en mayo de 2025, Trump informó que ambas naciones acordaron un cese al fuego tras una mediación estadounidense.
- Camboya y Tailandia: el 28 de julio se logró un cese de hostilidades luego de presiones económicas ejercidas por Estados Unidos, según Reuters.
- Etiopía y Egipto: Trump mencionó haber intervenido por vía diplomática.
- Serbia y Kosovo: en 2020, anunció un acuerdo para la normalización económica entre ambos, aunque no se firmó un tratado de paz y las tensiones persisten.
¿Realmente Donald Trump logró la paz en estos conflictos?
De acuerdo con USA Today, la mayoría de las afirmaciones de Trump carecen de respaldo documental o reconocimiento oficial por parte de las naciones involucradas:
- Armenia y Azerbaiyán: aunque se realizó una ceremonia en la Casa Blanca, el conflicto en Nagorno-Karabaj se reactivó posteriormente.
- República Democrática del Congo y Ruanda: no existe documentación oficial que respalde el acuerdo.
- Irán e Israel: la tregua anunciada no fue reconocida como acuerdo de paz por ninguno de los dos gobiernos.
- India y Pakistán: India negó que Estados Unidos haya tenido un papel como mediador.
- Camboya y Tailandia: según Reuters, los enfrentamientos duraron cinco días y cesaron tras amenazas comerciales. Sin embargo, no se firmó un tratado de paz ni se declaró oficialmente el fin del conflicto.
- Etiopía y Egipto: Trump solo indicó que su administración estaba “trabajando en ello”, sin confirmar un acuerdo final.
- Serbia y Kosovo: Reuters reportó que las tensiones persisten. No se alcanzó un tratado de paz ni se resolvió el estatus político del territorio.