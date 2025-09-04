HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

¿Trump puso fin a siete guerras? La verdad detrás de la presunta paz y el “éxito” que presume haber logrado

USA Today corroboró con fuentes oficiales si realmente el presidente Trump logró acuerdos de paz en diferentes conflictos bélicos.

Donald Trump asegura haber logrado acuerdos de paz.
Donald Trump asegura haber logrado acuerdos de paz. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles 3 de septiembre que logró la “paz” con total “éxito” en siete conflictos bélicos durante su mandato. Según USA Today, varios de estos casos no incluyen acuerdos de paz formales ni participación directa de la entonces administración republicana.

Durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval, Trump expresó su descontento por la insistencia en el caso Jeffrey Epstein y pidió que, en su lugar, se hable de sus logros como mandatario. “Lo que están tratando de hacer con el engaño de Epstein es hacer que la gente hable de eso en lugar de hablar del tremendo éxito, como poner fin a siete guerras”, aseguró.

PUEDES VER: Senador de EEUU compara a Maduro con Bin Laden porque ambos “asesinaron a ciudadanos americanos”: “Son lo mismo”

lr.pe

¿Cuáles son las siete guerras que Donald Trump asegura haber terminado?

Trump respondió a preguntas de la prensa sobre políticas bilaterales, junto al mandatario de Polonia, Karol Nawrochi. Frente a la insistencia en el caso Epstein, el presidente sugirió que se enfoque la atención en su “éxito” como líder. “Yo puse fin a siete guerras”, declaró.

Los siete conflictos a los que hace referencia incluyen cinco acuerdos de cese al fuego o negociaciones de paz durante su gestión, además de dos disputas abordadas en su primer mandato:

  • Armenia y Azerbaiyán: Trump anunció un acuerdo de paz con ambos países el 8 de agosto en la Casa Blanca, relacionado con el conflicto en Nagorno-Karabaj.
  • República Democrática del Congo y Ruanda: el 20 de junio, Trump anunció un acuerdo entre ambas naciones africanas a través de redes sociales y agradeció al entonces secretario de Estado, Marco Rubio.
  • Irán e Israel: el 23 de junio, el presidente comunicó un alto el fuego tras un bombardeo a instalaciones nucleares iraníes.
  • India y Pakistán: en mayo de 2025, Trump informó que ambas naciones acordaron un cese al fuego tras una mediación estadounidense.
  • Camboya y Tailandia: el 28 de julio se logró un cese de hostilidades luego de presiones económicas ejercidas por Estados Unidos, según Reuters.
  • Etiopía y Egipto: Trump mencionó haber intervenido por vía diplomática.
  • Serbia y Kosovo: en 2020, anunció un acuerdo para la normalización económica entre ambos, aunque no se firmó un tratado de paz y las tensiones persisten.
Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de ser cabecilla de un narcoestado en Venezuela. Fuente: Composición LR

Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de ser cabecilla de un narcoestado en Venezuela. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

lr.pe

¿Realmente Donald Trump logró la paz en estos conflictos?

De acuerdo con USA Today, la mayoría de las afirmaciones de Trump carecen de respaldo documental o reconocimiento oficial por parte de las naciones involucradas:

  • Armenia y Azerbaiyán: aunque se realizó una ceremonia en la Casa Blanca, el conflicto en Nagorno-Karabaj se reactivó posteriormente.
  • República Democrática del Congo y Ruanda: no existe documentación oficial que respalde el acuerdo.
  • Irán e Israel: la tregua anunciada no fue reconocida como acuerdo de paz por ninguno de los dos gobiernos.
  • India y Pakistán: India negó que Estados Unidos haya tenido un papel como mediador.
  • Camboya y Tailandia: según Reuters, los enfrentamientos duraron cinco días y cesaron tras amenazas comerciales. Sin embargo, no se firmó un tratado de paz ni se declaró oficialmente el fin del conflicto.
  • Etiopía y Egipto: Trump solo indicó que su administración estaba “trabajando en ello”, sin confirmar un acuerdo final.
  • Serbia y Kosovo: Reuters reportó que las tensiones persisten. No se alcanzó un tratado de paz ni se resolvió el estatus político del territorio.
Notas relacionadas
Machado acusa a Maduro de ser jefe de una corporación narcoterrorista y convertir a Venezuela en una amenaza para EE. UU.

Machado acusa a Maduro de ser jefe de una corporación narcoterrorista y convertir a Venezuela en una amenaza para EE. UU.

LEER MÁS
Venezolano cruzó a Estados Unidos por primera vez para ver a su novio y terminó preso en El Salvador

Venezolano cruzó a Estados Unidos por primera vez para ver a su novio y terminó preso en El Salvador

LEER MÁS
ICE arresta en California a 10 inmigrantes indocumentados acusados de cometer actos obscenos y abuso sexual

ICE arresta en California a 10 inmigrantes indocumentados acusados de cometer actos obscenos y abuso sexual

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

LEER MÁS
ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

LEER MÁS
Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

USA

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota