PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Deportes

Piero Quispe será el jugador más valioso de la Liga de Australia: superará al brasileño Douglas Costa

A pesar de las expectativas, Quispe no logró destacar y vio limitada su participación en el once titular. Su futuro ahora apunta a ser una de las figuras del Sydney FC, donde espera recuperarse.

Piero Quispe buscará recuperar su mejor versión en Australia. Foto: Lr/RPP
Piero Quispe buscará recuperar su mejor versión en Australia. Foto: Lr/RPP

Piero Quispe no pudo adaptarse a la exigente Liga MX y no seguirá en Pumas UNAM, tras una irregular temporada. La prensa mexicana esperaba más protagonismo y asistencias, pero el joven volante peruano pasó desapercibido en el once titular. La falta de minutos y de la poca confianza apagaron por completo al recordado centrocampista de Universitario de Deportes e irá Australia con ganas de recuperar su nivel.

Los hinchas de Universitario se acostumbraron a ver al creativo volante eludiendo a defensores como conos, pero el nivel de la Liga 1 no se compara con la Liga MX. Ahora el destino de Quispe estará en Syndey FC, el equipo más grande de Australia, liderado por Douglas Costa. El peruano ni debuta, pero ya es noticia al ser el fichaje más caro en la corta historia de este exótico club.

PUEDES VER: Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

lr.pe

¿Cuánto valdrá Piero Quispe en Sydney FC de la Liga Australiana?

Hace 5 años era impensado que Quispe sea más caro que el experimentado Douglas Costa, ya que el extremo brasileño la rompió en la Bundesliga y en Juventus. Sin embargo, el tiempo no perdona, actualmente bordea los 35 años y suele lesionarse. Por ende, según Transfermarkt, el peruano tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros ante los 650 mil dólares que vale el veterano delantero.

Luego del centrocampista nacional, en Sydney FC, le sigue los pasos Marcel Tisserand con sus 1.5 millones de euros. La plantilla no es conocida por tener estrellas, aunque tampoco es necesario debido a la baja exigencia de la liga. El peruano apunta al once titular y también podría convertirse en una de las grandes figuras en un país poco futbolero.

PUEDES VER: Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

lr.pe

DT de Pumas opina sobre la llegada de Quispe a Sydney

"Desearle lo mejor a Piero (Quispe) que se va un poco lejos. Una decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver que nos trae 'Santa Claus' en setiembre", comentó en conferencia de prensa.

Como se venía informando desde hace varios días, Pumas buscaba la salida de Quispe para liberar un cupo de extranjero. En este sentido, después de concretarse esta operación, el conjunto felino iría por un nuevo rostro.

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: "No lo quería ni su mamá"

Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

