Deportes

Universitario sale por el liderato del Torneo Clausura ante un embalado Alianza Lima en el estadio Monumental

Jorge Fossati pondrá en el ataque a Alex Valera y Edison Flores; mientras que Néstor Gorosito usará su once copero (5:30 p.m.).

Valera y Zambrano sostendrán un duelo aparte.
Valera y Zambrano sostendrán un duelo aparte. | Liga 1

Llegó la hora de la verdad para los compadres. Una nueva edición del superclásico peruano se vivirá esta tarde/noche en el estadio Monumental (5:30 p.m.). Universitario de Deportes, con el aliento de más de 60.000 hinchas, enfrentará a un Alianza Lima que llega motivadísimo luego de acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a la Universidad Católica de Ecuador en Guayaquil.

El cuadro de Odriozola tiene una gran oportunidad de colocarse como único líder del Torneo Clausura si es que logra sumar de a tres. Los locales se ubican en la segunda casilla con 14 puntos, misma cantidad que Sporting Cristal, quien marcha en lo más alto solo por diferencia de goles (+11). Por lo que la presión no solo está por derrotar al rival de toda la vida, sino también por continuar firme el camino a tricampeonato.

A comparación del duelo ante Palmeiras por la Libertadores, hoy Jorge Fossati moverá su once y mandará al ruedo a Edison Flores y Alex Valera. El técnico uruguayo habló en la previa del partido ante los blanquiazules y pidió una buena actuación de toda la terna arbitral, comandada por Jordi Espinoza.

“Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos. También tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más”, advirtió el “Nonno”, quien también se cargó contra la organización de la Liga 1 por lo apretado del calendario y poco tiempo para el descanso de sus dirigidos.

“Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos (autoridades) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”, cuestionó.

En tanto, Alianza Lima recibió ayer el apoyo de toda su hinchada que llegó en buen número hasta la tribuna sur del estadio de Matute y organizó un banderazo. Como se sabe, el partido de hoy se jugará únicamente con hinchada local, por lo que está prohibido la presencia de visitantes. El técnico Néstor Gorosito saldrá con su típico 4-3-3 y con Hernán Barcos como único ‘9’. Por los extremos estarán Eryc Castillo y Kevin Quevedo, quien espera repetir el tanto marcado el último miércoles en el Atahualpa de Quito. El ‘1’ seguirá siendo “Billy” Viscarra y la línea de cuatro defensores la conformarán Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Los laterales serán Guillermo Enrique por derecha y Miguel Trauco por el sector izquierdo. En la volante, Alessandro Burlamaqui moverá los hilos con Sergio Peña y Fernando Gaibor. ¡Que hoy el ganador sea el fútbol tanto dentro como fuera de la cancha!

