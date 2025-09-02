HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Javier Sanguinetti se rinde ante Néstor Gorosito y revela si volvería a Alianza Lima: "Tiene mucha experiencia"

Javier Sanguinetti, exentrenador de Alianza Lima, destacó el rendimiento de Néstor Gorosito y su trabajo con el equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana.

Javier Sanguinetti habló sobre Néstor Gorosito y su trabajo en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura L1 Max/difusión
Javier Sanguinetti habló sobre Néstor Gorosito y su trabajo en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura L1 Max/difusión

Durante la transmisión del programa 'L1 Max', se tuvo como invitado a Javier Sanguinetti, extécnico de Alianza Lima y actual de CD Macará, quien se animó a contestar las preguntas de los periodistas relacionadas a diversos temas. Uno de ellos fue sobre Néstor Gorosito y el rendimiento del conjunto blanquiazul, sobre todo en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana.

El DT uruguayo ha tenido una larga carrera en el país, pues ha dirigido grandes equipos como Sport Boys y UTC. También señaló que sigue los partidos del conjunto íntimo y destacó que le faltaban realizar este tipo de campañas, además de tener un gran cariño por la hinchada. Sin embargo, no dudó en dejar la puerta abierta para un posible regreso.

PUEDES VER: Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

lr.pe

Javier Sanguinetti se rinde ante Néstor Gorosito

“Sí lo he seguido, incluso he hablado con alguien de la prensa de Perú porque justo le tocó venir a jugar acá contra Católica y tuvo un cruce muy bueno, y sobre todo que le sacó una ventaja en Lima porque Católica es un muy buen equipo, y después acá también le pudo ganar. Creo que es un equipo muy sólido, es un plantel con experiencia y que a nivel internacional está haciendo muy bien las cosas, que era algo que le faltaba hacer a Alianza. Eso me pone muy contento”, explicó en un primer momento.

Tras ser consultado sobre Néstor Gorosito y su trabajo en Alianza, no dudó en resaltar las cualidades del argentino.

“Es un técnico que hace mucho tiempo trabaja en fútbol, un técnico que tiene mucha experiencia y, bueno, creo que está demostrando con Alianza, sobre todo a nivel internacional, competir, estar en buen nivel. Y el hecho que Alianza esté donde está en Copa (Sudamericana) es producto también del entrenador y su cuerpo técnico”, agregó Sanguinetti.

PUEDES VER: Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

lr.pe

Sanguinetti no descarta volver a Alianza Lima

“Es uno de los lugares donde siempre tengo recuerdos, tengo muchos amigos, yo sigo mucho el fútbol sudamericano. Los lugares donde trabajé, en Perú, Ecuador, Colombia, que son los lugares donde continuamente estoy trabajando. Alianza es de esos equipos que uno le tiene especial cariño y, bueno, siempre el deseo de uno está en volver ahí”, señaló el DT uruguayo.

¿Qué equipos dirigió Javier Sanguinetti?

  • CD Macará
  • Universidad Técnica de Cajamarca (UTC)
  • Sport Boys Association
  • Delfín SC
  • Deportivo Cuenca
  • Atlético Bucaramanga
  • Cúcuta Deportivo
  • Independiente Santa Fe
  • Deportivo Cuenca
  • Delfín SC
  • CD River Plate Ecuador
  • Club Alianza Lima
  • Cúcuta Deportivo
  • CA Bella Vista
  • Sportivo Luqueño
  • CA Cerro
  • Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
  • CA Peñarol
Notas relacionadas
Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

LEER MÁS
Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

LEER MÁS
Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

LEER MÁS
Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

LEER MÁS
Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Chemo del Solar invade el campo en el UCV vs Carlos A. Mannucci y es expulsado tras reprender a Alexander Succar

Chemo del Solar invade el campo en el UCV vs Carlos A. Mannucci y es expulsado tras reprender a Alexander Succar

LEER MÁS
Figura de Uruguay elogió a Erick Noriega previo a decisivo duelo contra la selección peruana: "Hizo gran partido con Gremio"

Figura de Uruguay elogió a Erick Noriega previo a decisivo duelo contra la selección peruana: "Hizo gran partido con Gremio"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Deportes

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota