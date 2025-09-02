Durante la transmisión del programa 'L1 Max', se tuvo como invitado a Javier Sanguinetti, extécnico de Alianza Lima y actual de CD Macará, quien se animó a contestar las preguntas de los periodistas relacionadas a diversos temas. Uno de ellos fue sobre Néstor Gorosito y el rendimiento del conjunto blanquiazul, sobre todo en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana.

El DT uruguayo ha tenido una larga carrera en el país, pues ha dirigido grandes equipos como Sport Boys y UTC. También señaló que sigue los partidos del conjunto íntimo y destacó que le faltaban realizar este tipo de campañas, además de tener un gran cariño por la hinchada. Sin embargo, no dudó en dejar la puerta abierta para un posible regreso.

Javier Sanguinetti se rinde ante Néstor Gorosito

“Sí lo he seguido, incluso he hablado con alguien de la prensa de Perú porque justo le tocó venir a jugar acá contra Católica y tuvo un cruce muy bueno, y sobre todo que le sacó una ventaja en Lima porque Católica es un muy buen equipo, y después acá también le pudo ganar. Creo que es un equipo muy sólido, es un plantel con experiencia y que a nivel internacional está haciendo muy bien las cosas, que era algo que le faltaba hacer a Alianza. Eso me pone muy contento”, explicó en un primer momento.

Tras ser consultado sobre Néstor Gorosito y su trabajo en Alianza, no dudó en resaltar las cualidades del argentino.

“Es un técnico que hace mucho tiempo trabaja en fútbol, un técnico que tiene mucha experiencia y, bueno, creo que está demostrando con Alianza, sobre todo a nivel internacional, competir, estar en buen nivel. Y el hecho que Alianza esté donde está en Copa (Sudamericana) es producto también del entrenador y su cuerpo técnico”, agregó Sanguinetti.

Sanguinetti no descarta volver a Alianza Lima

“Es uno de los lugares donde siempre tengo recuerdos, tengo muchos amigos, yo sigo mucho el fútbol sudamericano. Los lugares donde trabajé, en Perú, Ecuador, Colombia, que son los lugares donde continuamente estoy trabajando. Alianza es de esos equipos que uno le tiene especial cariño y, bueno, siempre el deseo de uno está en volver ahí”, señaló el DT uruguayo.

¿Qué equipos dirigió Javier Sanguinetti?