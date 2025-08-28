HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Deportes

Roberto Mosquera resalta el trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Ha marcado una época importante"

Roberto Mosquera, DT de Alianza Universidad, elogió el estilo y la propuesta de Alianza Lima, resaltando que el club recupera características que lo identifican con la calidad en el fútbol peruano.

Roberto Mosquera elogió el trabajo que viene realizando Néstor Gorosito en Alianza Lima.
Roberto Mosquera elogió el trabajo que viene realizando Néstor Gorosito en Alianza Lima. | Foto: Composición LR/ Andina

El futuro de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 permanece en suspenso tras la anulación del partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, un duelo clave para definir al próximo adversario de los blanquiazules en cuartos de final. La violencia en las tribunas, con enfrentamientos y heridos, llevó a la Conmebol a iniciar un proceso disciplinario que mantiene en vilo la llave. Esta situación también condiciona la planificación del equipo que dirige Néstor Gorosito.

El técnico argentino reconoció en declaraciones a ESPN que la incertidumbre complica la preparación del plantel: “Se hace difícil por la programación y la ansiedad de estudiar al rival, aunque analizamos a ambos”, señaló. Incluso, en tono irónico, deslizó que sería ideal avanzar directamente a semifinales si el organismo continental así lo decidiera.

lr.pe

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre el trabajo de Néstor Gorosito?

Mientras tanto, el desempeño internacional de Alianza Lima sigue recibiendo elogios. Entre las voces que han resaltado la propuesta futbolística del equipo aparece Roberto Mosquera, actual DT de Alianza Universidad. El entrenador destacó la impronta de Néstor Gorosito y afirmó que el club victoriano ha recuperado rasgos históricos que lo identifican con el espectáculo y la calidad. “Gorosito ha marcado una época importante porque Alianza parecía haberse olvidado de figuras como Cueto o Cubillas. El estilo que hizo popular al equipo se había diluido”, expresó en entrevista con L1 Max Radio.

Mosquera añadió que el fútbol peruano atraviesa etapas de olvido respecto del legado de sus grandes jugadores. Para él, la memoria de figuras como Teófilo Cubillas o Hugo Sotil debería seguir siendo una inspiración para elevar el nivel competitivo y recuperar el estilo que llevó al país a instancias mundialistas.

