Marcos López no teme al duelo contra Lamine Yamal en Champions League: "Hay que tomarlo con personalidad"

Antes de sumarse a la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias, el lateral se refirió al duelo que sostendrá contra la estrella del Barcelona en Champions League.

Marcos López será el único peruano en la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/América Deportes/AFP
Marcos López será el único peruano que disputará la presente edición de la UEFA Champions League. A poco de sumarse a los trabajos de la selección con miras a los partidos contra Uruguay y Paraguay por el final de las Eliminatorias 2026, el lateral izquierdo conoció a sus rivales en la fase Liga del certamen europeo y tendrá la dura misión de verse las caras frente al Barcelona de España.

En medio de este panorama, el defensor de 25 años se refirió al duelo individual que sostendrá ante la estrella del conjunto blaugrana: el joven Lamine Yamal.

PUEDES VER: Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: 'La gente de Gremio está...'

lr.pe

Marcos López no teme al duelo contra Lamine Yamal en Champions

"Todo jugador en el mundo, cuando nace y se hace profesional, quiere jugar el torneo más importante que es la Champions League. Estoy feliz por eso y soy un agradecido de la vida", manifestó en un inicio para América Deportes.

Al ser consultados sobre el cotejo contra Lamine Yamal y las demás estrellas del Barcelona, Marcos López señaló que tomará con personalidad este desafío y que su principal objetivo es lograr el triunfo colectivo.

"Nada. Es Copenhague vs Barcelona, pero los duelos individuales también van a estar presentes. Al final, lo que importa es cómo le va al equipo y en eso estoy mentalizado. Obviamente, se conoce la dimensión del jugador al que vamos a enfrentar (Yamal), pero hay que tomarlo con personalidad y mucho carácter", concluyó.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

lr.pe

¿Cuándo se jugará Marcos López ante el Barcelona por la Champions League?

El partido entre Copenhague vs Barcelona se encuentra pactado para fines de enero del 2026. Dicho cotejo será válido por la última fecha de la fase Liga de la Champions League y se disputaría en el remodelado Camp Nou.

Rivales de Marcos López en la Champions League

  • Fecha 1: Copenhague vs Bayer Leverkusen
  • Fecha 2: Qarabag vs Copenhague
  • Fecha 3: Copenhague vs Borussia Dortmund
  • Fecha 4: Tottenham vs Copenhague
  • Fecha 5: Copenhague vs Kairat Almaty
  • Fecha 6: Villarreal vs Copenhague
  • Fecha 7: Copenhague vs Napoli
  • Fecha 8: Barcelona vs Copenhague.
