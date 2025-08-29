No es un secreto la inminente salida de Piero Quispe en Pumas UNAM por falta de minutos y la poca adaptación que tuvo en la Liga MX. Por este motivo, estaría buscando otras opciones en el mercado internacional. El volante peruano se acerca peligrosamente, según el periodista Gustavo Peralta, jugaría por un grande de Australia.

El mediocampista de 24 años aspira a nuevos horizontes que le permitan seguir creciendo en el fútbol internacional. Además, quiere volver al radar de la selección peruana de fútbol para disputar las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

¿Dónde jugaría Piero Quispe?

El experimentado periodista Gustavo Peralta sorprendió a todos al revelar el posible destino del volante. "Piero Quispe está muy cerca del Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, país que nos eliminó en el repechaje para el Mundial de Qatar. De concretarse, compartirá equipo con el brasileño Douglas Costa. Antes jugó en ese club el italiano Del Piero", enfatizó en Tuitter.

¿Cuál es el motivo por el que Pumas dejaría ir a Piero Quispe?

El joven volante peruano no convenció y encima la directiva pretende fichar a un delantero extranjero. Por este motivo, tiene que salir Quispe del equipo e incluso le estarían buscando opciones de salida lo antes posible. "Hay dos ofertas por el mediocampista peruano. Desde el entorno del jugador nos mencionan que es probable que hayan novedades. Va por buen camino su salida en las negociaciones. Al jugador no se le ha forzado salir ni él ha puesto complicaciones. Va por buen puerto", revelaron en Diario Récord de México.