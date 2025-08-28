Marcos López ya conoce a sus 8 rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26. El sorteo de los emparejamientos para esta etapa del torneo determinó que el Copenhague, equipo del jugador de la selección peruana, se medirá contra el poderoso Barcelona de España, uno de los favoritos para ganar el torneo.

El cuadro dirigido por Hansi Flick, que en la temporada previa ganó LaLiga y llegó a semifinales de Champions, será el oponente más duro para el conjunto danés dada la calidad de su plantilla, en la que destaca la 'joya' Lamine Yamal. Otros equipos de los que deberá cuidarse el único peruano en esta edición del certamen, son el Tottenham, vigente campeón de la Europa League, y el Napoli, actual monarca de la Serie A de Italia.

Rivales de Marcos López en Champions League

Estos son los 8 rivales que tendrán el Copenhague de Marcos López en esta Champions League 2025-26. Su debut será contra el Borussia Dortmund de Alemania.

Borussia Dortmund (Alemania)

FC Barcelona (España)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Villarreal (España)

Napoli (Italia)

Tottenham (Inglaterra)

Kairat Almaty (Kazajistán)

Qarabag (Azerbaiyán).

Rivales del club danés en la Champions League. Foto: FC Copenhague

Fixture de Copenhague en la Champions League

Así quedó conformado el fixture del Copenhague, con cuatro partidos como local y cuatro de visitante. Ante Barcelona le tocará jugar en España, por la segunda jornada.

Fecha 1: Copenhague vs Borussia Dortmund

Fecha 2: Barcelona vs Copenhague

Fecha 3: Copenhague vs Bayer Leverkusen

Fecha 4: Villarreal vs Copenhague

Fecha 5: Copenhague vs Napoli

Fecha 6: Tottenham vs Copenhague

Fecha 7: Copenhague vs Kairat Almaty

Fecha 8: Qarabag vs Copenhague.

¿Qué dijo Marcos López tras clasificar a Champions League?

Poco después del sorteo de la Champions, López se pronunció a través de las redes sociales. "Estamos en Champions League, equipo. ¡Sigamos juntos hasta el final!", escribió el peruano en su cuenta de Instagram.