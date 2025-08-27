El pasado martes 26, en los playoffs para clasificar a la Champions League, Estrella Roja fue derrotada por Pafos FC, un equipo chipriota que hace apenas una década ni existía. A pesar de ello, el club ha dado la sorpresa al lograr clasificar a la competición más importante del fútbol, gracias a un proyecto ambicioso, una plantilla multicultural y la presencia de una leyenda brasileña como David Luiz en defensa, combinando un estilo de juego sólido que mezcla eficacia defensiva con rapidez ofensiva.

Tras vencer 2-1 a los 'Rojiblancos' en el partido de ida, el equipo dirigido por Juan Carlos Carcedo definió su futuro en el imponente Alphamega Stadium. Todo Chipre celebró la hazaña tras un empate 1-1 en el partido de vuelta, sellado con un golazo de Jajá.

Historia del Pafos FC

El Pafos FC fue fundado en junio de 2014 tras la fusión del AEP Pafos y el AEK Kouklia, dos clubes locales que solían competir en las divisiones inferiores del fútbol chipriota, con el objetivo de que Pafos contara con un equipo de élite a nivel nacional. El proyecto logró el ascenso a la primera división en su primer intento, aunque posteriormente descendió y tuvo que regresar a la máxima categoría en la temporada 2016-2017.

En ese momento surgió la figura de Roman Dubov, un empresario ruso nacido en Hungría, cuya inversión en el club buscó profesionalizar al primer equipo y desarrollar las divisiones juveniles. Su proyecto dio sus primeros frutos en la temporada 2023-2024, cuando el equipo se consagró campeón de la Copa de Chipre.

Datos curiosos del Pafos FC

En la plantilla del Pafos destaca la presencia del experimentado brasileño David Luiz, de 38 años , quien se coronó campeón de la Champions League con el Chelsea en 2012.

El equipo cuenta con cinco jugadores brasileños, tres portugueses y el mismo número de chipriotas, además de seis africanos, dos suecos, dos neerlandeses, un español (David Goldar, ex Celta) y un mundialista croata, Mislav Orsic.

Su logo presenta un rostro humano poco común: se trata de Evagoras Pallikarides, un poeta de los años 50 y mártir revolucionario de la comunidad griega en Chipre, previo a la independencia de la isla del dominio británico.

¿Cuánto vale el Pafos FC?

Actualmente, el valor del equipo está trazado en 20 millones de euros, según el portal especializado Tranfermarkt.