El club más humilde que jugará la Champions League 2025-26: fue fundado hace 11 años y solo tiene a un 'crack' en su plantel
El equipo chipriota sorprendió al mundo al clasificar a la Champions League, derrotando al Estrella Roja por un sólido 3-2 en el marcador global.
El pasado martes 26, en los playoffs para clasificar a la Champions League, Estrella Roja fue derrotada por Pafos FC, un equipo chipriota que hace apenas una década ni existía. A pesar de ello, el club ha dado la sorpresa al lograr clasificar a la competición más importante del fútbol, gracias a un proyecto ambicioso, una plantilla multicultural y la presencia de una leyenda brasileña como David Luiz en defensa, combinando un estilo de juego sólido que mezcla eficacia defensiva con rapidez ofensiva.
Tras vencer 2-1 a los 'Rojiblancos' en el partido de ida, el equipo dirigido por Juan Carlos Carcedo definió su futuro en el imponente Alphamega Stadium. Todo Chipre celebró la hazaña tras un empate 1-1 en el partido de vuelta, sellado con un golazo de Jajá.
Historia del Pafos FC
El Pafos FC fue fundado en junio de 2014 tras la fusión del AEP Pafos y el AEK Kouklia, dos clubes locales que solían competir en las divisiones inferiores del fútbol chipriota, con el objetivo de que Pafos contara con un equipo de élite a nivel nacional. El proyecto logró el ascenso a la primera división en su primer intento, aunque posteriormente descendió y tuvo que regresar a la máxima categoría en la temporada 2016-2017.
En ese momento surgió la figura de Roman Dubov, un empresario ruso nacido en Hungría, cuya inversión en el club buscó profesionalizar al primer equipo y desarrollar las divisiones juveniles. Su proyecto dio sus primeros frutos en la temporada 2023-2024, cuando el equipo se consagró campeón de la Copa de Chipre.
Datos curiosos del Pafos FC
- En la plantilla del Pafos destaca la presencia del experimentado brasileño David Luiz, de 38 años, quien se coronó campeón de la Champions League con el Chelsea en 2012.
- El equipo cuenta con cinco jugadores brasileños, tres portugueses y el mismo número de chipriotas, además de seis africanos, dos suecos, dos neerlandeses, un español (David Goldar, ex Celta) y un mundialista croata, Mislav Orsic.
- Su logo presenta un rostro humano poco común: se trata de Evagoras Pallikarides, un poeta de los años 50 y mártir revolucionario de la comunidad griega en Chipre, previo a la independencia de la isla del dominio británico.
¿Cuánto vale el Pafos FC?
Actualmente, el valor del equipo está trazado en 20 millones de euros, según el portal especializado Tranfermarkt.