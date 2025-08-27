Esta es la segunda edición de la Champions League que se juega con 36 clubes en la fase de liga. Foto: AFP

La 71ª edición de la Champions League va quedando lista. Este miércoles saldrán los cuatro últimos clasificados a la fase de grupos 2025/26, tras lo cual se realizará el sorteo del fixture a ese nivel con los 36 clubes participantes el jueves 28 de agosto, en la ciudad de Nyon, Suiza, sede de la UEFA.

Grandes escuadras como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich, entre otros, buscarán levantar el trofeo de la 'Orejona'. El actual campeón, PSG, saldrá en defensa de su título, mientras que modestos cuadros como Bodo/Glimt de Noruega o Pafos de Chipre harán su debut oficial.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025-26?

En Perú, el sorteo de esta Champions League 2025-26 se podrá seguir desde las 11.00 a m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-26?

La transmisión del sorteo para esta Champions League 2025-26 estará a cargo de canal ESPN en Sudamérica. Por internet, lo podrás ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: CBS

España: RTVE.

Clasificados a la Champions League 2025-26

Hasta el momento, ya se conoce a 32 de los 36 equipos que jugarán la fase de liga de esta Champions League. Tottenham, campeón de la Europa League, es el único clasificado que todavía no sabe si irá al bombo 2 o al 3.

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayen Múnich, Liverpool, PSG, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas o Rangers, Benfica o Fenerbahce o Tottenham

Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsella, Benfica o Fenerbahce o Tottenham

Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty, Basel o Copenhague, Ferencváros o Qarabag.

¿Cuál es el formato de la Champions League 2025-26?

Tal como en la edición anterior, en esta fase de liga de la Champions League cada club jugará ocho partidos en total, contra dos rivales de cada bombo. Al final de esta etapa, los ocho mejor ubicados en la tabla general clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 se enfrentarán entre sí en los playoffs (dieciseisavos de final). En tanto, los 12 últimos (del puesto 25 al 36) quedarán eliminados.