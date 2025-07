El legendario entrenador español sorprendió a todos al anunciar que pausará su carrera como DT, tras finalizar su contrato con el Manchester City. El experimentado técnico ganó todo con el club inglés, acumuló 18 trofeos e incluso la Champions League. Pep Guardiola plasmó su idea de juego y tocó la gloria con el poderoso equipo de la Premier League. Sin embargo, todo tiene ciclos y el desgaste dirigiendo pasa factura.

Los equipos de Guardiola, en su momento Bayern Múnich y Manchester City, siempre mostraron buen fútbol. No obstante, el club en el que más huella dejó fue el Barcelona Fútbol Club. La era dorada del 'Barca' dominó Europa y el mundo del fútbol entre el 2008-2012. Por este motivo, algunos nostálgicos siguen esperando su regreso.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre su posible regreso al Barcelona?

Guardiola confirmó que no volverá al Barcelona. "Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita esa etapa, pero ya culminó", enfatizó Pep. Además, tampoco se ve asumiendo un cargo como directivo. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto", manifestó en una entrevista para ESPN.

Asimismo, comparó a Lionel Messi y Lamine Yamal. "Creo que a Lamine Yamal hay que dejarle que haga su carrera con tranquilidad. Evidentemente, cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Dejen que haga su carrera. Que lo comparen con Messi son palabras mayores", apuntó el excampeón de la Champions League.

Guardiola no seguirá como entrenador en Manchester City

"Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido. Voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo", declaró Guardiola.

Recordemos que el catalán cerró la temporada 2024-2025 sin ningún título con el Manchester City. En una de sus campañas más endebles, Guardiola no pudo alzar ningún trofeo, por lo que ha decidido sumar algunos refuerzos para arrasar en la Premier y más torneos internacionales.

"Cuando ganas seis Premier Leagues llega un momento en que tú bajas. Es el ser humano. Entonces probablemente había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después", puntualizó.