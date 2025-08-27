HOYSuscripcion LR Focus

Marcos López clasificó a la fase de la liga de Champions League con Copenhague: será el único peruano que jugará el torneo

El lateral de la selección peruana jugó los 90 minutos en la victoria del Copenhague sobre Basel, que le dio al equipo danés la clasificación a la etapa principal de la Liga de Campeones.

Marcos López ya había jugado la Champions League 2023-24. Foto: composición de LR/Instagram
Marcos López volverá a jugar la Champions League luego de dos temporadas. Este miércoles 27 de agosto, el lateral se convirtió en el único peruano que dirá presente en la fase de liga de la edición 2025-26 del torneo gracias a la victoria de su club, Copenhague, sobre el Basel en el partido de vuelta de la última ronda clasificatoria.

El futbolista de la selección peruana, quien en el juego de ida había dado la asistencia para el gol del empate 1-1, disputó los 90 minutos de este segundo compromiso y tuvo una buena actuación. Gracias a los tantos de Andreas Cornelius y Youssoufa Moukoko (penal), el equipo danés venció 2-0 y se impuso 3-1 en el global para quedarse con el pase a la siguiente etapa del certamen.

¿Cómo va Marcos López con Copenhague?

Esta temporada, la segunda que lleva en su actual club, López acumula ya 9 cotejos jugados, entre la Superliga de Dinamarca y las fases clasificatorias de la Champions. En 693 minutos disputados, registra una asistencia.

