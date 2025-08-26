Durante la transmisión del programa 'Denganche', el exjugador Reimond Manco recordó su secuestro en México cuando militaba en el Atlante, club al que llegó en 2011. Contó que todo empezó por involucrarse sentimentalmente con una mujer que le había dado un nombre falso, pero luego descubrió que era pareja de un mafioso mexicano, situación que lo puso en grave peligro.

Manco relató que fue gracias a un tarjetero que llevaba consigo, donde además de sus documentos personales tenía el carnet del club, que logró salvar su vida. Tras varios minutos de incertidumbre, los captores decidieron dejarlo libre al reconocer que era un personaje público. Sin embargo, le dieron apenas unas horas para abandonar el país, por lo que tomó un vuelo inmediato rumbo a Perú.

Reimond Manco revela detalles de su secuestro en México

“Para mí era alguien con quien estaba saliendo. De pronto me llevaron a un callejón y me rompieron el tabique. Ni siquiera se llamaba como realmente me había dicho. Fue una película de terror. Yo estaba saliendo de comer, porque en Cancún entrenábamos a las 10 de la noche y vivía con mi primo. Entonces fuimos a cenar a Hughes y, al salir, nos encañonaron y subieron a una camioneta. Al inicio pensé que era un asalto, pero luego me dijeron: ‘te metiste con tal persona’. Yo tenía un tarjetero, y ahí estaba el carnet del Atlante. Uno de ellos lo revisó, llamó a alguien y me dio a entender que, por ser futbolista, no me harían nada. Pero me advirtieron que tenía cinco horas para dejar el país”.

Manco cuenta la reacción que tuvo el presidente del club

Cabe recordar que, en ese entonces, públicamente el presidente del Atlante declaró que no le creía al jugador. Sin embargo, durante la transmisión del programa, Manco reveló que en realidad sí le creyó.

“El presidente me creía, solo que me dijo que no podía decirlo porque, de lo contrario, ningún jugador iba a querer venir a jugar acá. El entrenador era Miguel Herrera (conocido como ‘El Piojo’), él me llevó y tanto él como el presidente estuvieron en mi casa. Incluso me ponían seguridad para quedarme, porque habían ejercido la opción de compra. Pero yo cómo me iba a quedar”, comentó Manco.