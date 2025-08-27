HOYSuscripcion LR Focus

Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

Fernando Cabada se refirió a las declaraciones de Jean Ferrari, quien días atrás se pronunció y rechazó lo dicho por Hernán Barcos sobre Alex Valera tras el clásico peruano.

Fernando Cabada rechazó las palabras de Jean Ferrari quien comentó sobre la actitud de Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Fernando Cabada/captura de X
La pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos sigue dando que hablar. Tras el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, se vivió un momento tenso cuando ambos jugadores protagonizaron un fuerte intercambio de palabras, el cual fue uno de los momentos más comentados tanto por periodistas como hinchas, más que el propio desarrollo del encuentro. Después del partido, el argentino, en zona mixta, lanzó duras declaraciones contra Valera, asegurando que se niega a jugar por la selección peruana.

Ante ello, Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció y rechazó tajantemente las palabras de Barcos, considerando que el jugador se equivocó con lo dicho tras el clásico. Sin embargo, reconoció que este tipo de situaciones suelen ocurrir después de un partido de gran importancia. Tras estas declaraciones, Fernando Cabada, gerente general de los blanquiazules, acusó a Ferrari de xenofobia y criticó sus comentarios sobre el rol protagónico del 'Pirata' en el enfrentamiento con 'Valegol' durante el clásico.

Gerente general de Alianza cuestiona palabras de Jean Ferrari

En declaraciones difundidas por Alianza Lima en sus redes sociales, en una reciente entrevista, Cabada cuestionó las declaraciones de Ferrari, señalando que se equivocó de mala manera.

“Ese es un tema de jugadores que debería haber quedado entre jugadores, mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso. Pero, con respecto al señor Ferrari, no me gusta hablar de las personas, pero ya que me citas el nombre, voy a responder exactamente con las mismas palabras con las que él habló de Hernán (Barcos). Con mucho respeto a su trayectoria profesional, tengo que decirle al señor Ferrari que se equivoca y se equivoca de muy mala manera", explicó en un primer momento.

"Hernán es un caballero, es un jugador reconocido como un caballero dentro y afuera de la cancha, en cualquier club en el que haya estado. No conozco ni una sola persona expresándose mal de Hernán. Esa es la primera", puntualizó.

Segundo error del señor Ferrari, Hernán Barcos es peruano, tiene un DNI tan válido como el del señor Ferrari o como el del papa que además es aliancista. Pero tiene DNI, canta el himno nacional, es un jugador peruano y está inscrito en la Federación, todos los jugadores que están inscritos en la Federación, no importando su país de origen, merecen el mismo respeto”, señaló el portavoz blanquiazul.

“Cualquier diferenciación que se haga entre personas, por razones de credo, raza o lo que fuera, se llama discriminación. Y cuando esa discriminación es por motivos de nacionalidad o de raza se llama xenofobia. La FIFA, Conmebol y la misma Federación vienen luchando de manera sólida contra la xenofobia, cómo un empleado de la Federación puede incurrir en una conducta de ese tipo y de esa magnitud. No me parece propio, así como no me parece propio que intervenga en un tema de jugadores”, agregó.

Alianza Lima respalda totalmente a Hernán Barcos

Finalizando la conversación, Cabada resaltó que el club íntimo respalda totalmente al capitán del conjunto blanquiazul.

“El cuarto punto es donde me toca a mí salir a defender a mi jugador. Quiero que Hernán sepa que toda la institución está con él, yo salgo a hablar en nombre de 10 millones de hinchas, sé que todos están conmigo en lo que digo, salgo en nombre de la institución, en todos los que trabajan acá, salgo en nombre en los compañeros de Hernán, de los cuales muchos también son seleccionados. Entonces que tenga claro él y quien sea que con nuestra gente no se van a meter, eso no lo voy a permitir”

