Joao Grimaldo fue parte del gol para la clasificación de Riga FC a los playoffs de la Conference League. Foto: composición LR/ Rigar FC

Joao Grimaldo sigue brillando en Letonia. El Riga FC aseguró su pase a los playoffs de la Conference League gracias a una precisa asistencia del peruano en el minuto 86, que encendió la ilusión de los hinchas.

En la ida, el Riga se impuso 3-0 como local, y aunque en la vuelta el Beitar Jerusalén llegó a ponerse 2-0 en menos de media hora, el equipo letón se recuperó y cerró la serie 4-2 en el global con el gol de Anthony Contreras tras el pase de Grimaldo.

Joao Grimaldo suma otra nueva asistencia en Riga FC

Se jugaban los últimos minutos del encuentro cuando el peruano recibió el balón. Tras una rápida reacción, Grimaldo giró sobre su eje y dio el pase final a Anthony Contreras, quien sacó un potente derechazo cerca del área que terminó en el arco rival. Después, el equipo compartió el video en redes sociales con el mensaje: "¡Un fuerte espíritu de equipo nos lleva a los playoffs de la UEFA Conference League! Primer partido fuera de casa en una semana contra AC Sparta CZ".

¿Cómo le va a Grimaldo en Letonia?

Pese a las críticas por dejar el Partizán Belgrado para unirse a un club de una liga vista como menos competitiva, Grimaldo ha dejado claro que tomó la decisión correcta. Su apuesta por ganar ritmo y continuidad ha sido clave en su crecimiento, y su gran rendimiento reciente lo vuelve a poner en el radar de su exequipo.

En lo que va de la temporada, Joao Grimaldo ha disputado 25 partidos entre Conference League, Copa de Letonia, Nakotnes Liga y Virsliga. En total, el peruano suma 3 goles y 9 asistencias, acumulando 1.464 minutos de juego y 488 en condición de suplente. Su participación se reparte en 4 encuentros de la UEFA Conference League (336’), 1 de la Copa de Letonia (29’), 1 en la Nakotnes Liga (45’) y 19 en la Virsliga, donde ha convertido 2 tantos y repartido 5 asistencias en 1.054 minutos.