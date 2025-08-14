Joao Grimaldo sigue imparable en Riga FC: peruano sumó nueva asistencia en clasificación de su club a playoffs de la Conference League
El peruano aportó una asistencia decisiva para el gol de Anthony Contreras, sellando el pase del Riga FC.
- Joao Grimaldo la 'rompe' en Letonia con Riga FC: anotó un golazo, dio una asistencia y su equipo llegó a los 19 partidos invicto
- DT de Riga FC dejó sorprendente pronóstico sobre el papel de Joao Grimaldo en el club: "La temporada es larga"
Joao Grimaldo sigue brillando en Letonia. El Riga FC aseguró su pase a los playoffs de la Conference League gracias a una precisa asistencia del peruano en el minuto 86, que encendió la ilusión de los hinchas.
En la ida, el Riga se impuso 3-0 como local, y aunque en la vuelta el Beitar Jerusalén llegó a ponerse 2-0 en menos de media hora, el equipo letón se recuperó y cerró la serie 4-2 en el global con el gol de Anthony Contreras tras el pase de Grimaldo.
PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"
Joao Grimaldo suma otra nueva asistencia en Riga FC
Se jugaban los últimos minutos del encuentro cuando el peruano recibió el balón. Tras una rápida reacción, Grimaldo giró sobre su eje y dio el pase final a Anthony Contreras, quien sacó un potente derechazo cerca del área que terminó en el arco rival. Después, el equipo compartió el video en redes sociales con el mensaje: "¡Un fuerte espíritu de equipo nos lleva a los playoffs de la UEFA Conference League! Primer partido fuera de casa en una semana contra AC Sparta CZ".
PUEDES VER: Joao Grimaldo la 'rompe' en Letonia con Riga FC: anotó un golazo, dio una asistencia y su equipo llegó a los 19 partidos invicto
¿Cómo le va a Grimaldo en Letonia?
Pese a las críticas por dejar el Partizán Belgrado para unirse a un club de una liga vista como menos competitiva, Grimaldo ha dejado claro que tomó la decisión correcta. Su apuesta por ganar ritmo y continuidad ha sido clave en su crecimiento, y su gran rendimiento reciente lo vuelve a poner en el radar de su exequipo.
En lo que va de la temporada, Joao Grimaldo ha disputado 25 partidos entre Conference League, Copa de Letonia, Nakotnes Liga y Virsliga. En total, el peruano suma 3 goles y 9 asistencias, acumulando 1.464 minutos de juego y 488 en condición de suplente. Su participación se reparte en 4 encuentros de la UEFA Conference League (336’), 1 de la Copa de Letonia (29’), 1 en la Nakotnes Liga (45’) y 19 en la Virsliga, donde ha convertido 2 tantos y repartido 5 asistencias en 1.054 minutos.