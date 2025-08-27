HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Deportes

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League? Clasificados y formato de la edición 2025-26

Este jueves 28 de agosto se realizará el emparejamiento de los clubes clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League. Conoce cómo ver el sorteo por TV.

Esta es la segunda edición de la Champions League que se juega con 36 clubes en la fase de liga. Foto: AFP
Esta es la segunda edición de la Champions League que se juega con 36 clubes en la fase de liga. Foto: AFP

La fase de liga de la Champions League 2025-26 va quedando lista. Este miércoles saldrán los cuatro últimos clasificados a dicha ronda, tras lo cual se realizará el sorteo del fixture de cada uno de los 36 clubes participantes el jueves 28 de agosto, en la ciudad suiza de Nyon, sede de la UEFA.

Grandes escuadras como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich, entre otros, buscarán levantar el trofeo de la 'Orejona'. El actual campeón, PSG, saldrá en defensa de su título, mientras que modestos cuadros como Bodo/Glimt de Noruega o Pafos de Chipre harán su debut oficial.

PUEDES VER: Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: 'No le dijo soplón'

lr.pe

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025-26?

En Perú, el sorteo de esta Champions League 2025-26 se podrá seguir desde las 11.00 a m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-26?

La transmisión del sorteo para esta Champions League 2025-26 estará a cargo de canal ESPN en Sudamérica. Por internet, lo podrás ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

  • Perú: ESPN
  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: CBS
  • España: RTVE.

Clasificados a la Champions League 2025-26

Hasta el momento, ya se conoce a 32 de los 36 equipos que jugarán la fase de liga de esta Champions League. Tottenham, campeón de la Europa League, es el único clasificado que todavía no sabe si irá al bombo 2 o al 3.

  • Bombo 1: Real Madrid, Manchester City,  Bayen Múnich, Liverpool, PSG, Inter de  Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
  • Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas o Rangers, Benfica o Fenerbahce o Tottenham
  • Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsella, Benfica o Fenerbahce o Tottenham
  • Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty, Basel o Copenhague, Ferencváros o Qarabag.

PUEDES VER: ‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el 'U' vs Alianza: 'Te voy a pegar afuera'

lr.pe

¿Cuál es el formato de la Champions League 2025-26?

Tal como en la edición anterior, en esta fase de liga de la Champions League cada club jugará ocho partidos en total, contra dos rivales de cada bombo. Al final de esta etapa, los ocho mejor ubicados en la tabla general clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 se enfrentarán entre sí en los playoffs (dieciseisavos de final). En tanto, los 12 últimos (del puesto 25 al 36) quedarán eliminados.

Notas relacionadas
Victoriano Melero: “El PSG hizo historia al ganar la Champions League”

Victoriano Melero: “El PSG hizo historia al ganar la Champions League”

LEER MÁS
Pep Guardiola revela si volverá a entrenar al Barcelona en las próximas temporadas: "Fue muy bonito"

Pep Guardiola revela si volverá a entrenar al Barcelona en las próximas temporadas: "Fue muy bonito"

LEER MÁS
Ibai asegura en stream que Kvaratskhelia y Barcola del PSG tienen raíces peruanas: "Uno de padres y el otro de abuelos peruanos"

Ibai asegura en stream que Kvaratskhelia y Barcola del PSG tienen raíces peruanas: "Uno de padres y el otro de abuelos peruanos"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS
Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

LEER MÁS
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota