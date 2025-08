En una entrevista reciente, Edwin Oviedo contó que el juez Juan Manuel Carrasco Millones, quien lo acusó y pidió prisión para él, se reunía con Agustín Lozano en la sede de la Federación Peruana de Fútbol. En diciembre del 2018, Oviedo fue detenido por presuntos vínculos con organizaciones criminales y tuvo que dejar la FPF. Tras esta destitución, Lozano se convirtió en el nuevo titular del organismo, hasta el día de hoy que busca reelegirse.

En una charla en el programa 'Full Deporte', el comunicador Eddie Fleischman le preguntó al expresidente de Juan Aurich si alguna vez sospechó de alguien que pudiera estar detrás de su investigación y posterior encarcelación. Aunque no fue directo con alguna acusación, mencionó estas reuniones entre el fiscal y Agustín Lozano.

Edwin Oviedo habló sobre Agustín Lozano

El directivo contó que el juez Carrasco Millones fue visto en algunas ocasiones en la sede de la Federación conversando con Lozano. Ahí fue cuando se preguntó si la relación entre ambos venía de antes de su encarcelación o después.

"No lo sé (sobre si alguien estuvo detrás), pero lo que sí puedo manifestar que este fiscal que me persiguió en Chiclayo, Carrasco Millones, que luego fue Ministro en el Gobierno de Pedro Castillo, iba después a la Federación a conversar con Agustín Lozano. Entonces, yo no sé si la amistad viene desde antes o después, pero sí lo han visto dos o tres veces entrando a la Federación a hablar con Agustín Lozano, a este juez Carrasco Millones, que me inventó y pedía 52 años de prisión", dijo.

"El Poder Judicial, seis jueces, en primera instancia, tres, en segunda otros tres más, resolvieron que era una acusación sin prueba y fundamento. Ellos nos declaran inocentes y piden que la Fiscalía de Chiclayo investigue a ese fiscal Carrasco Millones por hacer una acusación sin fundamentos", acotó.

¿Desde cuándo Edwin Oviedo fue presidente de la FPF?

Oviedo estuvo al mando de la FPF desde el 2014 hasta el 2018, que fue encarcelado. En diciembre del 2021, el Poder Judicial ordenó su liberación. Pese a ello, las investigaciones continuaron hasta años después. Hoy en día, Oviedo se encuentra alejado del fútbol y, según manifiesta, está centrado en temas empresariales.