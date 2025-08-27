HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona SC vs Cuenca Juniors EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de la Copa Ecuador?

En el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Barcelona SC chocará ante Cuenca Juniors en busca de acceder a la siguiente pase de la Copa Ecuador 2025.

Barcelona SC y Cuenca Juniors jugarán desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Instagram
Barcelona SC y Cuenca Juniors jugarán desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Instagram

Barcelona SC vs Cuenca Juniors se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 28 de agosto por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025. El partido del Ídolo se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). La transmisión estará a cargo de DSports para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona SC afronta este compromiso con motivación tras la victoria conseguida frente a Vinotinto en la jornada 26 de la Liga Ecuabet. En Cuenca Juniors existe la ilusión de realizar una buena actuación y eliminar a los amarillos en el duelo de este jueves por la Copa Ecuador.

¿Cuándo juega Barcelona SC vs Cuenca Juniors?

El partido entre Barcelona SC vs Cuenca Juniors se disputará este jueves 28 de agosto, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El estadio será el Alejandro Serrano Aguilar y contará con la transmisión de DSports.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Cuenca Juniors?

En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona SC vs Cuenca Juniors se llevará a cabo desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona SC vs Cuenca Juniors?

La transmisión del Barcelona SC y Cuenca Juniors por la Copa Ecuador contará con la transmisión de DSports y DGO para Sudamérica. Además, también podrás verlo por Teleamazonas en señal abierta.

