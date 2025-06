La aventura de Segundo Castillo al mando del Barcelona SC de Ecuador llegó a su fin. El entrenador, que llamó la atención de todo el mundo por sus elegantes trajes, fue destituido de su cargo luego de fracasar en la Copa Libertadores y debido a los malos resultados de su equipo en la Liga Pro.

A través de un comunicado, el 'Ídolo' le agradeció al exmundialista con la selección ecuatoriana por su trabajo y le deseo la mayor de la suerte en sus próximos proyectos deportivos.

Los malos resultados de Segundo Castillo en Barcelona SC fueron determinantes para el final de su ciclo. El elenco norteño compartió grupo de Copa Libertadores con Universitario de Deportes y llegaba como favorito para avanzar a octavos de final; sin embargo, quedaron en el fondo de la tabla de posiciones y ni pudieron alcanzar el repechaje a la Sudamericana. Además, en la competición local perdieron protagonismo y solo consiguieron 4 de los últimos 15 puntos posibles.

"Barcelona Sporting Club informa que ha llegado a un acuerdo mutuo con el entrenador Segundo Alejandro Castillo para finalizar su vínculo como Director Técnico del primer equipo (...) Como institución, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al profesor Castillo por su compromiso, profesionalismo y disposición durante todos los momentos en los que fue requerido, tanto como entrenador interino como en su etapa al mando del primer equipo. Siempre buscó dejar en alto el nombre de Barcelona", indicaron en el escrito.

Presidente de Barcelona SC lamenta salida de Segundo Castillo

Luego de confirmarse la salida de Castillo, Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, señaló que esta decisión se tomó con la intención de buscar los mejor para el futuro del equipo.

"Hoy tuvimos una conversación con el profesor Segundo Castillo, la verdad me da pena y me duele en el corazón porque me visualizaba campeón con él. Creo que hizo las cosas bien, el fútbol es difícil y Barcelona no espera mucho", sostuvo en diálogo con 'Marca 90'.

En ese sentido, el mandamás remarcó el trabajo que realizó el popular 'Second Castle' durante la fase previa de la Copa Libertadores y el importante ingreso económico que llevó a las arcas de la institución.

"Hizo algo impensado que fue ganarle a Corinthians, con mucho más presupuesto. Nos hizo ganar casi 6 millones de dólares. Siempre estaré agradecido y es una persona muy querida para nosotros. Segundo Castillo seguiría en el cargo si no estuviese en un equipo tan grande como Barcelona. Practica la idea de Ariel Holan y no le salió en todos los partidos. Ahora esperemos recuperarlo con Ismael Rescalvo", finalizó.