Deportes

Alianza Lima venció a la U. Católica de Ecuador y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo para el 2-1 sobre el elenco norteño. Íntimos llegan motivados para el clásico del fútbol peruano.

Kevin Quevedo puso el 1-2 final en Quito.
Kevin Quevedo puso el 1-2 final en Quito. | AFP

El estadio Olímpico de Atahualpa se vistió de blanquiazul y fue testigo de la clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Uno veía la tribuna preferencial (oriente, haciendo referencia al coloso de Matute) y era un lleno total de hinchas (4.000 aproximadamente) que viajaron desde distintas partes del Perú. Los bombos, trompetas y platillos hicieron retumbar Quito y el aliento fue incluso desde una hora antes del compromiso. Todos se fueron más que felices y sin garganta. El viaje, las deudas y cualquier excusa para no trabajar ayer y hoy, lo valió.

El elenco íntimo se las supo ingeniar para derrotar 1-2 a la Universidad Católica de Ecuador y colocar su rúbrica en la siguiente instancia del campeonato. ¿Soñar con el título? Es posible. La primera clara fue a los 8 minutos con un remate de derecha colocado por parte de Eryc Castillo. Lamentablemente para los intereses de Alianza, la pelota fue manoteada por el ‘1’ ecuatoriano y luego chocó en el poste. Sin embargo, los locales harían pesar su condición y pasado el primer cuarto de hora Azarias Londoño (18’) la picó de zurda por encima de Guillermo Viscarra. Sorpresa total.

Los dirigidos por Néstor Gorosito no se desesperaron y fueron pacientes, por lo que encontraron la igualdad que hizo retumbar a medio país. Luego de un tiro libre fallido por parte de Miguel Trauco, Sergio Peña metió un pase de ‘cuchara’ para Castillo, quien viniendo desde atrás punteó el balón y colocó el 1-1 parcial. La fiesta seguía instalada en Quito.

Para el complemento, apareció la figura de Castillo, quien ‘endiablado’ por el sector izquierdo, siguió asustando a los norteños sobre los 58 minutos con un remate que pasó muy cerca del arco. La Católica intentó por todos los medios, pero la superioridad de Alianza fue más.

Kevin Quevedo (81’) sacó la varita mágica de su pierna derecha y desde unos 25 metros metió un verdadero ‘bombazo’ que se clavó al fondo de la red. ¡GOLAZO! La euforia fue total y el número ‘27’ se fue a celebrar con todos los viajeros que se abrazaron entre sí con lágrimas en los ojos. Ya no hubo tiempo para más y tras las celebraciones toca pensar en Universitario, este domingo en el estadio Monumental.

