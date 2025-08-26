Óscar Ibáñez presentó la convocatoria de la selección peruana tras el empate sin goles en el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Esta lista está destinada a los partidos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La sorpresa fue la no convocatoria de Piero Cari. El jugador blanquiazul es del gusto del técnico; sin embargo, no fue considerado por un factor determinante. El periodista Enrique de la Rosa señaló que una de las razones fue una reciente lesión. Por su parte, según información de Diego Rebagliati, Ibáñez tendría otros planes para el futbolista, ya que tanto él como Maxloren Castro estarían invitados como sparrings.

¿Por qué Óscar Ibáñez no convocó a Piero Cari?

Durante la transmisión del programa 'Al Ángulo', Rebagliati reveló que tanto Cari como Maxloren podrían ser invitados para cumplir el rol de sparrings, mientras que De la Rosa agregó que, debido a la lesión del jugador íntimo, no se le quería arriesgar. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que pueda ser considerado más adelante.

"Yo tenía la información de que iban a convocar a Piero Cari, pero como no salió en lista para el clásico, iban a evaluarlo un poco más porque había sufrido un desgarro de segundo grado. Se le puede convocar uno o dos días antes del partido. A él y a Maxloren Castro los van a ver de una forma distinta", explicó Enrique de la Rosa. No obstante, aún existe la posibilidad de ver al jugador en los duelos frente a Uruguay y Paraguay.

Rendimiento de Piero Cari en ALianza Lima

En lo que va de la temporada, el jugador acumula 16 partidos oficiales entre Liga 1 y torneos internacionales, sumando 691 minutos en total. En el ámbito local, disputó 9 encuentros en el Torneo Apertura y 2 en el Clausura, mientras que a nivel internacional participó en 4 partidos de la Copa Libertadores y 1 de la Copa Sudamericana. Si bien no registra goles, aportó con 2 asistencias, una en la Liga 1 Apertura y otra en la Libertadores.