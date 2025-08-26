La razón por la que Óscar Ibáñez no habría convocado a Piero Cari: el plan que tendría el DT para la 'joya' de Alianza Lima
Óscar Ibáñez presentó el pasado 24 de agosto la convocatoria de la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
- Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"
- Óscar Ibáñez se rinde ante Alessandro Burlamaqui tras convocarlo en Perú y explica el determinante motivo: "Es difícil lo que hizo él"
Óscar Ibáñez presentó la convocatoria de la selección peruana tras el empate sin goles en el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Esta lista está destinada a los partidos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
La sorpresa fue la no convocatoria de Piero Cari. El jugador blanquiazul es del gusto del técnico; sin embargo, no fue considerado por un factor determinante. El periodista Enrique de la Rosa señaló que una de las razones fue una reciente lesión. Por su parte, según información de Diego Rebagliati, Ibáñez tendría otros planes para el futbolista, ya que tanto él como Maxloren Castro estarían invitados como sparrings.
PUEDES VER: Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."
¿Por qué Óscar Ibáñez no convocó a Piero Cari?
Durante la transmisión del programa 'Al Ángulo', Rebagliati reveló que tanto Cari como Maxloren podrían ser invitados para cumplir el rol de sparrings, mientras que De la Rosa agregó que, debido a la lesión del jugador íntimo, no se le quería arriesgar. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que pueda ser considerado más adelante.
"Yo tenía la información de que iban a convocar a Piero Cari, pero como no salió en lista para el clásico, iban a evaluarlo un poco más porque había sufrido un desgarro de segundo grado. Se le puede convocar uno o dos días antes del partido. A él y a Maxloren Castro los van a ver de una forma distinta", explicó Enrique de la Rosa. No obstante, aún existe la posibilidad de ver al jugador en los duelos frente a Uruguay y Paraguay.
PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."
Rendimiento de Piero Cari en ALianza Lima
En lo que va de la temporada, el jugador acumula 16 partidos oficiales entre Liga 1 y torneos internacionales, sumando 691 minutos en total. En el ámbito local, disputó 9 encuentros en el Torneo Apertura y 2 en el Clausura, mientras que a nivel internacional participó en 4 partidos de la Copa Libertadores y 1 de la Copa Sudamericana. Si bien no registra goles, aportó con 2 asistencias, una en la Liga 1 Apertura y otra en la Libertadores.