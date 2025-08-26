HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Fútbol Peruano

La razón por la que Óscar Ibáñez no habría convocado a Piero Cari: el plan que tendría el DT para la 'joya' de Alianza Lima

Óscar Ibáñez presentó el pasado 24 de agosto la convocatoria de la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Se conoció el motivo por el cual Óscar Ibáñez no convocó a Piero Cari. Foto: composición LR/difusión
Se conoció el motivo por el cual Óscar Ibáñez no convocó a Piero Cari. Foto: composición LR/difusión

Óscar Ibáñez presentó la convocatoria de la selección peruana tras el empate sin goles en el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Esta lista está destinada a los partidos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La sorpresa fue la no convocatoria de Piero Cari. El jugador blanquiazul es del gusto del técnico; sin embargo, no fue considerado por un factor determinante. El periodista Enrique de la Rosa señaló que una de las razones fue una reciente lesión. Por su parte, según información de Diego Rebagliati, Ibáñez tendría otros planes para el futbolista, ya que tanto él como Maxloren Castro estarían invitados como sparrings.

PUEDES VER: Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

lr.pe

¿Por qué Óscar Ibáñez no convocó a Piero Cari?

Durante la transmisión del programa 'Al Ángulo', Rebagliati reveló que tanto Cari como Maxloren podrían ser invitados para cumplir el rol de sparrings, mientras que De la Rosa agregó que, debido a la lesión del jugador íntimo, no se le quería arriesgar. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que pueda ser considerado más adelante.

"Yo tenía la información de que iban a convocar a Piero Cari, pero como no salió en lista para el clásico, iban a evaluarlo un poco más porque había sufrido un desgarro de segundo grado. Se le puede convocar uno o dos días antes del partido. A él y a Maxloren Castro los van a ver de una forma distinta", explicó Enrique de la Rosa. No obstante, aún existe la posibilidad de ver al jugador en los duelos frente a Uruguay y Paraguay.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

lr.pe

Rendimiento de Piero Cari en ALianza Lima

En lo que va de la temporada, el jugador acumula 16 partidos oficiales entre Liga 1 y torneos internacionales, sumando 691 minutos en total. En el ámbito local, disputó 9 encuentros en el Torneo Apertura y 2 en el Clausura, mientras que a nivel internacional participó en 4 partidos de la Copa Libertadores y 1 de la Copa Sudamericana. Si bien no registra goles, aportó con 2 asistencias, una en la Liga 1 Apertura y otra en la Libertadores.

Notas relacionadas
Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"

Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS
Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota