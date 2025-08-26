HOYSuscripcion LR Focus

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

﻿﻿Viscarra llega con buen ritmo tras ser figura clave en la clasificación de Alianza Lima a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador.

Guillermo Viscarra fue convocado por Bolivia para estas Eliminatorias. Foto: composición LR/Pase Filtrado/difusión
Guillermo Viscarra, portero titular de Alianza Lima, fue convocado por la selección de Bolivia. Se dio a conocer la lista de jugadores que representarán al conjunto altiplánico en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. El equipo buscará ingresar a la zona de repechaje, ya que actualmente ocupa la octava posición con 17 puntos, por lo que, de conseguir resultados positivos, tendría la oportunidad de acercarse a esa meta.

Los bolivianos no la tendrán nada fácil, pues enfrentarán a selecciones de peso como Colombia y Brasil en esta fecha doble. Se espera que Viscarra mantenga su gran nivel, el mismo que ha mostrado con Alianza Lima, donde fue figura clave en la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana tras vencer a Universidad Católica de Ecuador.

PUEDES VER: La razón por la que Óscar Ibáñez no habría convocado a Piero Cari: el plan que tendría el DT para la 'joya' de Alianza Lima

Lista de convocados de Bolivia para esta fecha doble de Eliminatorias

  • Arqueros: Guillermo Viscarra, Carlos Lampe, Rodrigo Banegas.
  • Defensas: Luis Haquín, Efraín Morales, Diego Arroyo, Marcelo Torrez, Leonardo Zabala, Yomar Rocha, Diego Medina, Lucas Macazaga, José Sagredo, Roberto Fernández.
  • Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Óscar López, Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Miguel Terceros, Carlos Melgar, Luis Paz.
  • Delanteros: Moisés Paniagua, Carmelo Algañaraz, Enzo Monteiro, Henry Vaca, Gustavo Peredo.

PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

Próximos partidos de Bolivia en Eliminatorias

  • Colombia vs. Bolivia | Jue, 4/9 | 6:30 p. m.
  • Bolivia vs. Brasil | Mar, 9/9 | 6:30 p. m.
