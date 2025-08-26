Guillermo Viscarra, portero titular de Alianza Lima, fue convocado por la selección de Bolivia. Se dio a conocer la lista de jugadores que representarán al conjunto altiplánico en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. El equipo buscará ingresar a la zona de repechaje, ya que actualmente ocupa la octava posición con 17 puntos, por lo que, de conseguir resultados positivos, tendría la oportunidad de acercarse a esa meta.

Los bolivianos no la tendrán nada fácil, pues enfrentarán a selecciones de peso como Colombia y Brasil en esta fecha doble. Se espera que Viscarra mantenga su gran nivel, el mismo que ha mostrado con Alianza Lima, donde fue figura clave en la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana tras vencer a Universidad Católica de Ecuador.

Lista de convocados de Bolivia para esta fecha doble de Eliminatorias

Arqueros: Guillermo Viscarra, Carlos Lampe, Rodrigo Banegas.

Defensas: Luis Haquín, Efraín Morales, Diego Arroyo, Marcelo Torrez, Leonardo Zabala, Yomar Rocha, Diego Medina, Lucas Macazaga, José Sagredo, Roberto Fernández.

Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Óscar López, Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Miguel Terceros, Carlos Melgar, Luis Paz.

Delanteros: Moisés Paniagua, Carmelo Algañaraz, Enzo Monteiro, Henry Vaca, Gustavo Peredo.

Próximos partidos de Bolivia en Eliminatorias