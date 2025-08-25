Durante el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, encuentro que terminó con ambos equipos sumando un punto, se generó polémica tras una decisión del VAR que anuló el gol de Álex Valera, el cual habría puesto en ventaja a los cremas. Sin embargo, la acción fue invalidada por una posición adelantada del delantero.

Tras ello, el atacante merengue se pronunció y cuestionó el trazado de las líneas, además de señalar que deberían implementarse más cámaras para que este tipo de jugadas se observen con mayor claridad, ya que las imágenes mostradas no tenían la mejor calidad. Valera recalcó que, tanto para la 'U' como para cualquier otro equipo, resulta incómodo ver situaciones que no estén bien detalladas.

Alex Valera cuestiona decisión del VAR

"Yo creo que deberían implementar un poco más de cámaras para que no pase esto. A nosotros, y como a cualquier equipo, creo que es una incomodidad no ver algo bien detallado y que quede la duda", explicó en un primer momento.

“Vi la imagen cómo trazaron las líneas, pero de nuevo pasa por el cuerpo. No sé cómo lo ven, pero eso ya lo ven los del VAR, no depende del árbitro”, agregó Valera.

¿Cómo fue el gol anulado a Valera?

Al minuto 22 del partido, un tiro libre a favor de Universitario dejó un rebote en el borde del área que fue aprovechado por Jesús Castillo, quien remató con fuerza. El arquero blanquiazul, Guillermo Viscarra, logró atajar el disparo, pero dio un nuevo rebote que Álex Valera intentó convertir en gol. Sin embargo, el delantero estaba en posición adelantada, por lo que la anotación fue anulada tras la revisión del VAR. Esta determinación provocó la protesta del banquillo de Jorge Fossati y generó un clima de polémica en el estadio.

