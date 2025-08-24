Llegó la hora de la verdad. Universitario se enfrenta a Alianza Lima en una nueva edición del Clásico de la Liga 1. El vigente campeón parte ligeramente como favorito al jugar de local en el Monumental, pero al frente estará el equipo de Gorosito que llega con bastante confianza luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana.

Los últimos antecedes entre ambos equipos fueron parejos con victorias repartidas. En el historial, suman 373 partidos, entre oficiales y amistosos. Alianza Lima suma 142 victorias, acumula 126 triunfos y 105 empates en total.

¿Cómo fueron los últimos 5 partidos entre Universitario vs Alianza Lima?

En los últimos 5 cotejos fue bastante cerrado, ya que Universitario y Alianza Lima han empatado en 3 encuentros. Además, este año en el Torneo Apertura igualaron 1-1.

Antecedentes:

22‑07‑2023 Alianza 0‑0 Universitario (Clausura)

04‑11‑2023 Universitario 1‑1 Alianza (Play‑offs ida)

08‑11‑2023 Alianza 0‑2 Universitario (Play‑offs vuelta)

10‑02‑2024 Alianza 0‑1 Universitario (Apertura)

26‑07‑2024 Universitario 2‑1 Alianza (Clausura)

05-04-25 Alianza 1‑1 Universitario (Apertura)

Posibles alineaciones entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura

U niversitairo: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.



¿Dónde ver Universitario ante Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. En territorio peruano, la casa televisora encargada de transmitir el Universitario vs Alianza Lima será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos del cuadro estudiantil. El encuentro comenzará desde las 5.30 p. m. (hora de Perú).



Alianza Lima o Universitario: ¿Quién se lleva el Clásico, según Reimond Manco?

El recordado 'Jotita' no pudo ocultar su agradó futbolístico por Alianza Lima a nivel internacional. "Los clásicos siempre son un partido distinto. A mí me gusta el momento en el que llega el equipo aliancista al clásico", enfatizó Reimond Manco. "Va a ser un partido muy especial, con el presente de Alianza y con la 'U' herida después de la llave con Palmeiras", apuntó Manco en Denganche en el programa Línea de 5.



