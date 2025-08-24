Poco antes de iniciarse el clásico entre Universitario y Alianza Lima, los hinchas cremas expresaron su indignación en redes sociales contra Héctor 'Tito' Ordóñez, delegado del club íntimo, a quien acusaron de realizar gestos provocadores en el Estadio Monumental mientras se tomaba una fotografía.

Durante la previa del partido, el canal encargado de la transmisión por TV captó el momento de la polémica, con Ordóñez posando mientras se fotografiaba con su teléfono celular. Al ser consultado por la controversia desatada, el director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, aseguró que tomaba el hecho "como de quien viene".

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre el gesto de 'Tito' Ordóñez?

"Cuestiones así hay que valorarlas como de quien viene. Lo que veo ahí, eh, ¿quién es? Ah 'Tito' Ordóñez. Bueno, ahora de repente se reclama él mismo, se auto-reclama", expresó en tono irónico el directivo del conjunto estudiantil al final del cotejo.

Lejos de profundizar en el tema, Barco se refirió más bien a la actuación del árbitro Jordi Espinoza y a la intervención del VAR. Sobre el réferi, cuestionó su "diversidad de criterios" para sancionar las faltas, mientras que, del videoarbitraje, apuntó contra el trazado de las líneas al determinar el fuera de juego en el gol anulado a Álex Valera.

"Esa diversidad de criterios de amarillas, complican las cosas, hacen que los jugadores no entiendan decisiones y genera momentos complicados (...) No entendemos ese tema de los trazados, la tecnología es muy mala", declaró.