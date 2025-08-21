Argentina vs República Checa EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el debut de las Panteras en el Mundial de Vóley 2025?

Argentina vs República Checa se enfrentarán en Bangkok | elinarodriguez1 - Instagram / FIVB | Composición LR

Argentina vs República Checa EN VIVO juegan este viernes 22 de agosto por la primera fecha del Mundial de Vóley Femenino 2025. Las Panteras salen a dar el primer zarpazo ante un sólido rival europeo en el estadio cubierto Huamark desde las 6.00 a. m. (hora argentina) y 4.00 a. m. (hora peruana).

Con el envión anímico de haber ganado la primera edición de la Copa América, la escuadra dirigida por Facundo Morando llega con la intención de avanzar a la fase de eliminación directa y seguir sorprendiendo, aunque la labor no pinta fácil con equipos como EE. UU. en el grupo. El primer rival es el número 13 del ranking mundial (las albicelestes son 17) y terminaron undécimas en la última VNL.

¿A qué hora juega Argentina vs República Checa vóley?

El encuentro de Argentina vs República Checa se disputará a partir de los siguientes horarios:

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 6.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Chicago, Texas): 4.00 a. m.

México (centro), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 3.00 a. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami), Puerto Rico, Rep. Dominicana, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile: 5.00 a. m.

México (Pacífico): 2.00 a. m.

España (peninsular): 11.00 a. m.

¿Dónde ver Argentina vs República Checa EN VIVO?

La transmisión del partido de vóley femenino entre Argentina vs República Checa irá EN VIVO a través de DSports y DGO en Argentina, Perú y otros países de Sudamérica de habla hispana (excepto Paraguay y Bolivia). Asimismo, el streaming de Volleyball TV (VBTV) ofrecerá las imágenes en directo en todo el mundo.

Fixture de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025

Argentina vs República Checa - Viernes 22 de agosto - 6.00 a. m.

Argentina vs Estados Unidos - Domingo 24 de agosto - 9.30 a. m.

Argentina vs Eslovenia - Martes 26 de agosto - 6.00 a. m.

