Argentina vs República Checa EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el debut de las Panteras en el Mundial de Vóley 2025?
Sigue el partido de Argentina vs República Checa ONLINE por la primera fecha del Mundial de Vóley Femenino 2025 desde Bangkok, Tailandia.
Argentina vs República Checa EN VIVO juegan este viernes 22 de agosto por la primera fecha del Mundial de Vóley Femenino 2025. Las Panteras salen a dar el primer zarpazo ante un sólido rival europeo en el estadio cubierto Huamark desde las 6.00 a. m. (hora argentina) y 4.00 a. m. (hora peruana).
Con el envión anímico de haber ganado la primera edición de la Copa América, la escuadra dirigida por Facundo Morando llega con la intención de avanzar a la fase de eliminación directa y seguir sorprendiendo, aunque la labor no pinta fácil con equipos como EE. UU. en el grupo. El primer rival es el número 13 del ranking mundial (las albicelestes son 17) y terminaron undécimas en la última VNL.
¿A qué hora juega Argentina vs República Checa vóley?
El encuentro de Argentina vs República Checa se disputará a partir de los siguientes horarios:
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 6.00 a. m.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Chicago, Texas): 4.00 a. m.
- México (centro), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 3.00 a. m.
- EE. UU. (Nueva York, Miami), Puerto Rico, Rep. Dominicana, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile: 5.00 a. m.
- México (Pacífico): 2.00 a. m.
- España (peninsular): 11.00 a. m.
¿Dónde ver Argentina vs República Checa EN VIVO?
La transmisión del partido de vóley femenino entre Argentina vs República Checa irá EN VIVO a través de DSports y DGO en Argentina, Perú y otros países de Sudamérica de habla hispana (excepto Paraguay y Bolivia). Asimismo, el streaming de Volleyball TV (VBTV) ofrecerá las imágenes en directo en todo el mundo.
Fixture de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025
- Argentina vs República Checa - Viernes 22 de agosto - 6.00 a. m.
- Argentina vs Estados Unidos - Domingo 24 de agosto - 9.30 a. m.
- Argentina vs Eslovenia - Martes 26 de agosto - 6.00 a. m.
Horarios de Argentina.
Convocadas por Argentina al Mundial de Vóley Femenino 2025
- Armadoras: Victoria Mayer, Azul Benítez
- Centrales: Avril García, Brenda Graff, Micaela Cabrera
- Opuestas: Bianca Cugno, Brenda Bednarek
- Puntas: Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich, Nicole Pérez.
- Líberos: Agostina Pelozo, Antonela Fortuna.