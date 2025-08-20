Calendario de México en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora, grupo y canal para ver los partidos

México jugará el Mundial de Voleibol Femenino 2025 a partir de este sábado 23 de agosto, un día después de la inauguración, e iniciará su trayecto en el grupo F del torneo y con China, una de las grandes potencias de esta disciplina, como primera rival. Aún así, las dirigidas por Nicola Negro aspiran a vencer todos los pronósticos.

Con 8 participaciones en Campeonatos del Mundo de la FIVB, el Tri de la net alta espera superar el puesto 13, su mejor ubicación histórica, lograda en la edición 1982. Ubicado en el puesto 25 del ranking mundial y con Jocelyn Urías como capitana, el equipo azteca cuenta entre sus logros recientes la plata en el Final Four Norceca y el cuarto lugar en la Copa Panamericana de este año.

Grupo de México en el Mundial de Voleibol Femenil 2025

México se ubica en el grupo F del Mundial de Voleibol Femenil 2025, que disputará sus partidos en el Centro Internacional de Convenciones y Exhibiciones de Chiang Mai los días 23, 25 y 27 de agosto.

Grupo F

China

República Dominicana

Colombia

México.

Calendario de México en el Mundial de Voleibol Femenil 2025

México vs China - Sábado 23 de agosto - 6.30 a. m.

México vs República Dominicana - Lunes 25 de agosto - 3.00 a. m.

México vs Colombia - Miércoles 27 de agosto - 3.00 a. m.

Horarios del centro de México (una hora menos en la zona del Pacífico, una más en Quintana Roo y Perú).

De quedar entre las dos primeras selecciones del grupo F, México se clasificaría a los octavos de final, donde se mediría ante la primera o segunda mejor del grupo C el 31 de agosto en Bangkok.

¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino 2025 en México?

Los encuentros de la selección mexicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025 serán transmitidos en México y en todo el mundo a través del streaming de Volleyball TV (VBTV), plataforma oficial de la FIVB, donde podrás seguir las imágenes en directo por planes que van desde los US$9,99 mensuales.

Calendario del Mundial de Voleibol Femenil 2025