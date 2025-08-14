El experimentado comunicador quedó asombrado por la buena actuación que realizó Guillermo Viscarra en 'Matute'. Mr Peet reconoció la jerarquía y experiencia del arquero boliviano en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, en 'Madrugol' analizó las claves para vencer a Universidad Católica.

El periodista deportivo señaló que Guillermo Viscarra, en algún momento cuestionado, fue fundamental para acaba el partido con el marcador en cero. Boca Juniors, Gemio y Universidad Católica fueron las principales víctimas de la 'Muralla' Viscarra.

¿Qué dijo Mr Peet sobre Guillermo Viscarra?

"Lo de Guillermo Viscarra fue impresionante. Estuvo atento durante todo el partido. Es el arquero que estábamos esperando. Sin duda, fue determinante. Universidad Católica de Ecuador llegó 5 o 6 veces al arco y apareció con toda su jerarquía en la Copa Sudamericana", enfatizó Mr. Peet en 'Madrugol'.

¿Qué dijo Guillermo Viscarra tras triunfo de Alianza Lima?

El portero también valoró el trabajo colectivo y la fortaleza defensiva: “Creo que al que le toca siempre rinde muy bien y los resultados lo demuestran. La solidez defensiva ha sido vital para sostener esta primera mitad del año. Tenemos el sueño de seguir haciendo historia", comentó Viscarra en conferencia de prensa.

Viscarra dejó claro el objetivo: "Queremos seguir, tenemos hambre de gloria. Demostramos lo que podemos hacer en Libertadores, ahora en la Sudamericana. Con el grupo que tenemos y el apoyo de la hinchada, podemos ir por cosas grandes", reveló el arquero de la selección boliviana.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta?

El encuentro está programado para este miércoles 20 de agosto y se podrá seguir desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto estará disponible aquí, en La República Deportes. Es importante destacar que encuentro correspondiente por el partido de ida entre Alianza Lima contra U. Católica terminó con un marcador de 2-0 a favor de los íntimos. El autor de ambos tantos fue el delantero Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui.