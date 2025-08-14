HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Deportes

Mr. Peet señala al futbolista de Alianza Lima que no tuvo su mejor nivel, pese a triunfo ante U. Católica de Ecuador: "Faltó ser punzante"

El periodista deportivo elogió el trabajo de Alianza Lima para imponerse 2-0 ante la U. Católica de Ecuador, pero apuntó contra un jugador como el más bajo del equipo.

Mr. Peet elogió a Guillermo Viscarra y Alan Cantero en el triunfo de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Mr. Peet elogió a Guillermo Viscarra y Alan Cantero en el triunfo de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Madrugol

Alianza Lima se impuso en Matute y derrotó 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este triunfo, los blanquiazules parten con cierta ventaja para el partido de vuelta en el estadio Olímpico de Atahualpa. El equipo de Néstor Gorosito jugó un partido correcto en todas sus líneas, pero algunos jugadores por debajo de su nivel habitual. A propósito, el periodista Mr. Peet señaló el futbolista que desentonó, pese a la victoria íntima.

En principio, el relator señaló que quedó conforme con el nivel que mostró el equipo para sacar el partido adelante. Sin embargo, apuntó contra Sergio Peña, quien no tuvo su mejor actuación en el estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Será jugador de Perú por 10 años: Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

Mr. Peet comentó que Peña no tuvo su mejor partido tras triunfo de Alianza

A pesar de la victoria ante el equipo de Diego Martínez, Peter Arévalo dijo que Sergio Peña tuvo una actuación discreta. "Peña no fue el de los partidos ante Gremio, faltó ser punzante", mencionó en su programa 'A presión'.

En contraste, destacó los rendimientos de Guillermo Viscarra y Alan Cantero, quienes fueron claves para el 2-0 de Alianza Lima. "En Universidad Católica de Ecuador tuvieron cuatro y hasta cinco ocasiones de gol que hicieron figura a este señor. En algún momento generó desconfianza, pero con el paso del tiempo ha ido encontrando un nivel superlativo. No hay (Alan) Cantero sin (Guillermo) Viscarra, no tengo dudas. Hoy tengo que decir que (Guillermo) Viscarra es fundamental en Alianza", agregó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: Te amo

lr.pe

¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro de vuelta para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Perú) en la ciudad de Quito. El equipo que se imponga en esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

Notas relacionadas
Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Conmebol resaltó maravillosa jugada de Kevin Quevedo e hinchas de Alianza Lima alucinan: "Igualito a Cristiano Ronaldo"

Conmebol resaltó maravillosa jugada de Kevin Quevedo e hinchas de Alianza Lima alucinan: "Igualito a Cristiano Ronaldo"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

LEER MÁS
Daniella Fernández critica a Movistar tras ser excluida de los Juegos Panamericanos Junior: "Duele muchísimo"

Daniella Fernández critica a Movistar tras ser excluida de los Juegos Panamericanos Junior: "Duele muchísimo"

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela que apresuró su recuperación y da triste noticia a hinchas de Alianza Lima: "Seguramente es un desgarro"

Paolo Guerrero revela que apresuró su recuperación y da triste noticia a hinchas de Alianza Lima: "Seguramente es un desgarro"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Deportes

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025 vía ESPN: hora y canal del partido en el Monumental

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota