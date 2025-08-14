Mr. Peet señala al futbolista de Alianza Lima que no tuvo su mejor nivel, pese a triunfo ante U. Católica de Ecuador: "Faltó ser punzante"
El periodista deportivo elogió el trabajo de Alianza Lima para imponerse 2-0 ante la U. Católica de Ecuador, pero apuntó contra un jugador como el más bajo del equipo.
Alianza Lima se impuso en Matute y derrotó 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este triunfo, los blanquiazules parten con cierta ventaja para el partido de vuelta en el estadio Olímpico de Atahualpa. El equipo de Néstor Gorosito jugó un partido correcto en todas sus líneas, pero algunos jugadores por debajo de su nivel habitual. A propósito, el periodista Mr. Peet señaló el futbolista que desentonó, pese a la victoria íntima.
En principio, el relator señaló que quedó conforme con el nivel que mostró el equipo para sacar el partido adelante. Sin embargo, apuntó contra Sergio Peña, quien no tuvo su mejor actuación en el estadio Alejandro Villanueva.
Mr. Peet comentó que Peña no tuvo su mejor partido tras triunfo de Alianza
A pesar de la victoria ante el equipo de Diego Martínez, Peter Arévalo dijo que Sergio Peña tuvo una actuación discreta. "Peña no fue el de los partidos ante Gremio, faltó ser punzante", mencionó en su programa 'A presión'.
En contraste, destacó los rendimientos de Guillermo Viscarra y Alan Cantero, quienes fueron claves para el 2-0 de Alianza Lima. "En Universidad Católica de Ecuador tuvieron cuatro y hasta cinco ocasiones de gol que hicieron figura a este señor. En algún momento generó desconfianza, pero con el paso del tiempo ha ido encontrando un nivel superlativo. No hay (Alan) Cantero sin (Guillermo) Viscarra, no tengo dudas. Hoy tengo que decir que (Guillermo) Viscarra es fundamental en Alianza", agregó.
¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?
El encuentro de vuelta para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Perú) en la ciudad de Quito. El equipo que se imponga en esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.