Universitario y el 'billetón' que recibirá pase lo que pase ante Palmeiras por octavos de la Copa Libertadores

La 'U' tendrá una motivación extra al enfrentar al poderoso Palmeiras por los octavos de final en Copa Libertadores 2025. El campeón de la Liga 1 podría llevarse un jugoso monto el la serie.

Universitario de Deportes podría asegurar un fuerte monto económico. Foto: Lr/ESPN
Universitario de Deportes podría asegurar un fuerte monto económico. Foto: Lr/ESPN

Universitario de Deportes buscará la hazaña ante Palmeiras, en el Estadio Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El bicampeón de la Liga 1 no parte como favorito, pero se ilusiona con su hinchada y en condición de local podría pone contra las cuerdas al 'Verdao'. Además, existe una motivación extra que puede calentar la fase final del prestigioso torneo Conmebol.

El vigente campeón del fútbol peruano recibirá un jugoso premio e incluso si queda eliminado por Palmeiras también se irá de la Copa Libertadores. Evidentemente, la clasificación a cuartos de final aumentará sus ingresos y lo pondría muy cerca de la gloria eterna.

PUEDES VER: Estrella de Palmeiras mostró su respeto por Universitario previo al partido de Copa Libertadores: "Un equipo grande"

lr.pe

¿Cuánto dinero recibirá Universitario en el partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes ha logrado acumular 1 millón de dólares por su participación en la fase de grupos, a lo que se suman 230 mil dólares obtenidos tras sus triunfos frente a Barcelona de Guayaquil, en un encuentro que coincidió con el centenario del club ecuatoriano. Ahora la 'U' se juega la vida ante Palmeiras, pero pase lo que pase se retirará con un total de 3 millones 730 mil dólares en ganancias.

Es importante destacar que el campeón Copa Libertadores 2025, que será en Lima, ofrecerá un atractivo premio económico de 24 millones de dólares. Por su parte, el subcampeón recibirá una compensación de 7 millones de dólares.

PUEDES VER: Canal confirmado Universitario contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará mañana desde las 7.30 p. m. (hora local).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

PUEDES VER: Partidos de Copa Libertadores 2025 hoy: calendario, horarios y canales de TV por la ida de los octavos de final

lr.pe

Universitario se enorgullece por elección del Monumental: "En los ojos del mundo"

El club crema, por su parte, sacó cara por tener en su estadio otra final del torneo. "Nuestro Monumental vuelve a hacer historia y albergará por segunda vez la final de la Copa Libertadores. ¡El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo!", publicó vía redes sociales.

