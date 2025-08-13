Universitario de Deportes buscará la hazaña ante Palmeiras, en el Estadio Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El bicampeón de la Liga 1 no parte como favorito, pero se ilusiona con su hinchada y en condición de local podría pone contra las cuerdas al 'Verdao'. Además, existe una motivación extra que puede calentar la fase final del prestigioso torneo Conmebol.

El vigente campeón del fútbol peruano recibirá un jugoso premio e incluso si queda eliminado por Palmeiras también se irá de la Copa Libertadores. Evidentemente, la clasificación a cuartos de final aumentará sus ingresos y lo pondría muy cerca de la gloria eterna.

¿Cuánto dinero recibirá Universitario en el partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes ha logrado acumular 1 millón de dólares por su participación en la fase de grupos, a lo que se suman 230 mil dólares obtenidos tras sus triunfos frente a Barcelona de Guayaquil, en un encuentro que coincidió con el centenario del club ecuatoriano. Ahora la 'U' se juega la vida ante Palmeiras, pero pase lo que pase se retirará con un total de 3 millones 730 mil dólares en ganancias.

Es importante destacar que el campeón Copa Libertadores 2025, que será en Lima, ofrecerá un atractivo premio económico de 24 millones de dólares. Por su parte, el subcampeón recibirá una compensación de 7 millones de dólares.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará mañana desde las 7.30 p. m. (hora local).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

Universitario se enorgullece por elección del Monumental: "En los ojos del mundo"

El club crema, por su parte, sacó cara por tener en su estadio otra final del torneo. "Nuestro Monumental vuelve a hacer historia y albergará por segunda vez la final de la Copa Libertadores. ¡El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo!", publicó vía redes sociales.