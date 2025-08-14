Daniella Fernández critica a Movistar tras ser excluida de los Juegos Panamericanos Junior: "Duele muchísimo"

Daniella Fernández hizo grave denuncia y catalogó a Movistar Deportes de ser un canal machista, tras ser sacada de la transmisión de los Juegos Panamericanos Juniors. "Sentí que era mi casa, pero el tema humano se perdió hace buen tiempo. Es difícil ser mujer en un mundo de hombres en el periodismo deportivo. Duele muchísimo el machismo", señaló entre lágrimas en TikTok.

"El machismo existe y Movistar es machista. Cuando se lo dije a la cabeza del canal se molestó y creo que desde ahí han empezado a tomar sus represarías. Lamentablemente, no te responden y te mandan a una persona a decirte los mensajes", enfatizó la periodista deportiva.

¿Qué pasó entre Daniella Fernández y Movistar Deportes?

"Esas personas que construyeron el canal con tanto amor ya no están. No me han botado, pero me han sacado de la transmisión de los Juegos Panamericanos sin ninguna razón o motivo. Estoy muy triste de verdad, pero la maldad da vueltas gente", reveló en su 'live' de TikTok.