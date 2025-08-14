HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Deportes

Daniella Fernández critica a Movistar tras ser excluida de los Juegos Panamericanos Junior: "Duele muchísimo"

A través de sus redes sociales, la periodista Daniella Fernández acusó a Movistar de ser un canal machista. Además, contó que encaró a sus superiores, quienes tomaron represalias.   

Daniella Fernández es una de las periodistas más experimentadas de Movistar Deportes. Foto: composición LR/Movistar Deportes/TikTok
Daniella Fernández es una de las periodistas más experimentadas de Movistar Deportes. Foto: composición LR/Movistar Deportes/TikTok

Daniella Fernández hizo grave denuncia y catalogó a Movistar Deportes de ser un canal machista, tras ser sacada de la transmisión de los Juegos Panamericanos Juniors. "Sentí que era mi casa, pero el tema humano se perdió hace buen tiempo. Es difícil ser mujer en un mundo de hombres en el periodismo deportivo. Duele muchísimo el machismo", señaló entre lágrimas en TikTok.

"El machismo existe y Movistar es machista. Cuando se lo dije a la cabeza del canal se molestó y creo que desde ahí han empezado a tomar sus represarías. Lamentablemente, no te responden y te mandan a una persona a decirte los mensajes", enfatizó la periodista deportiva.

PUEDES VER: Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

lr.pe

¿Qué pasó entre Daniella Fernández y Movistar Deportes?

"Esas personas que construyeron el canal con tanto amor ya no están. No me han botado, pero me han sacado de la transmisión de los Juegos Panamericanos sin ninguna razón o motivo. Estoy muy triste de verdad, pero la maldad da vueltas gente", reveló en su 'live' de TikTok.

Notas relacionadas
Liga Femenina 2025 del fútbol peruano tendrá nuevo canal de transmisión por TV: ¿dónde ver el torneo?

Liga Femenina 2025 del fútbol peruano tendrá nuevo canal de transmisión por TV: ¿dónde ver el torneo?

LEER MÁS
Reportera de Movistar Deportes sufre acoso en la previa del Universitario vs River Plate y denuncia acto: "No lo consentí"

Reportera de Movistar Deportes sufre acoso en la previa del Universitario vs River Plate y denuncia acto: "No lo consentí"

LEER MÁS
Canales de las Eliminatorias 2026: ¿cómo ver todos los partidos de la fecha 14 desde Perú?

Canales de las Eliminatorias 2026: ¿cómo ver todos los partidos de la fecha 14 desde Perú?

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Partido Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025: canal de transmisión

Partido Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025: canal de transmisión

LEER MÁS
Universitario y el 'billetón' que recibirá pase lo que pase ante Palmeiras por octavos de la Copa Libertadores

Universitario y el 'billetón' que recibirá pase lo que pase ante Palmeiras por octavos de la Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Deportes

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025 vía ESPN: hora y canal del partido en el Monumental

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota