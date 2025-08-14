La llegada de Kenji Cabrera al Vancouver Whitecaps no solo marca el inicio de su primera experiencia internacional, sino que también le ha permitido compartir vestuario con una leyenda del fútbol mundial: Thomas Müller. El atacante peruano, con raíces japonesas, fue presentado junto al mediocampista alemán, campeón del mundo en 2014, en una sesión que rápidamente circuló en redes sociales y generó entusiasmo entre hinchas peruanos y aficionados a la Major League Soccer (MLS).

En el marco del ‘Media Day’ del club canadiense, ambos jugadores posaron para las cámaras, mostrando la nueva dupla que reforzará al equipo en esta temporada. Mientras Müller llega procedente del Bayern Múnich para iniciar su etapa en la MLS, Cabrera da el salto desde FBC Melgar, cerrando un ciclo de más de cuatro años en el fútbol peruano.

La foto de Kenji Cabrera y Thomas Müller que ilusiona en el Vancouver Whitecaps

Durante su jornada de presentación, Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizaron una serie de fotografías y videos oficiales del Vancouver Whitecaps. El encuentro entre ambos llamó la atención no solo por el contraste de sus trayectorias —el alemán con una carrera consolidada y el peruano dando sus primeros pasos en el extranjero— sino por la buena relación plasmada en las instantáneas.

Müller, de 35 años, llega tras despedirse del Bayern Múnich, club al que ingresó a los 10 años y con el que acumuló títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa del Mundo de 2014 con Alemania. Por su parte, Cabrera se mostró sonriente y motivado, destacando la oportunidad de aprender de un referente con amplia experiencia en la élite europea.

Debut oficial de Kenji Cabrera en la Canadian Championship

El debut de Kenji Cabrera con el Vancouver Whitecaps se dio el miércoles 13 de agosto de 2025, en el empate 2-2 ante Forge FC por la ida de las semifinales de la Canadian Soccer Championship. El peruano ingresó al minuto 85 en reemplazo de Jayden Nelson, sumando sus primeros minutos en el fútbol canadiense.

El partido tuvo una primera mitad intensa: Amponah abrió el marcador para Forge FC al minuto 10, pero Blackmon igualó para los Whitecaps a los 18’. Brian White adelantó a la visita al 29’, y Wright selló el empate definitivo a los 34’. La llave se definirá el martes 16 de septiembre a las 21:00 (hora peruana), en el duelo de vuelta. Aunque su tiempo en cancha fue breve, Cabrera aprovechó la oportunidad para tener su primer contacto con la afición local y entrar con ritmo en la MLS.