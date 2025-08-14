HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario 0-4 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario 0-4 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-4 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-4 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Deportes

Kenji Cabrera ya posa junto a Thomas Müller: campeón del mundo jugará con el exdelantero del Melgar de Arequipa en el Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera inicia su carrera internacional en el Vancouver Whitecaps, donde comparte vestuario con la leyenda del fútbol Thomas Müller, generando gran expectativa entre los aficionados del club canadience.

Thomas Muller y Kenji Cabrera jugarán en la próxima temporada de la MLS en el Vancouver Whitecaps F.C.
Thomas Muller y Kenji Cabrera jugarán en la próxima temporada de la MLS en el Vancouver Whitecaps F.C. | Instagram Vancouver Whitecaps F.C.

La llegada de Kenji Cabrera al Vancouver Whitecaps no solo marca el inicio de su primera experiencia internacional, sino que también le ha permitido compartir vestuario con una leyenda del fútbol mundial: Thomas Müller. El atacante peruano, con raíces japonesas, fue presentado junto al mediocampista alemán, campeón del mundo en 2014, en una sesión que rápidamente circuló en redes sociales y generó entusiasmo entre hinchas peruanos y aficionados a la Major League Soccer (MLS).

En el marco del ‘Media Day’ del club canadiense, ambos jugadores posaron para las cámaras, mostrando la nueva dupla que reforzará al equipo en esta temporada. Mientras Müller llega procedente del Bayern Múnich para iniciar su etapa en la MLS, Cabrera da el salto desde FBC Melgar, cerrando un ciclo de más de cuatro años en el fútbol peruano.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

lr.pe

La foto de Kenji Cabrera y Thomas Müller que ilusiona en el Vancouver Whitecaps

Durante su jornada de presentación, Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizaron una serie de fotografías y videos oficiales del Vancouver Whitecaps. El encuentro entre ambos llamó la atención no solo por el contraste de sus trayectorias —el alemán con una carrera consolidada y el peruano dando sus primeros pasos en el extranjero— sino por la buena relación plasmada en las instantáneas.

Müller, de 35 años, llega tras despedirse del Bayern Múnich, club al que ingresó a los 10 años y con el que acumuló títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa del Mundo de 2014 con Alemania. Por su parte, Cabrera se mostró sonriente y motivado, destacando la oportunidad de aprender de un referente con amplia experiencia en la élite europea.

PUEDES VER: "Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

Debut oficial de Kenji Cabrera en la Canadian Championship

El debut de Kenji Cabrera con el Vancouver Whitecaps se dio el miércoles 13 de agosto de 2025, en el empate 2-2 ante Forge FC por la ida de las semifinales de la Canadian Soccer Championship. El peruano ingresó al minuto 85 en reemplazo de Jayden Nelson, sumando sus primeros minutos en el fútbol canadiense.

El partido tuvo una primera mitad intensa: Amponah abrió el marcador para Forge FC al minuto 10, pero Blackmon igualó para los Whitecaps a los 18’. Brian White adelantó a la visita al 29’, y Wright selló el empate definitivo a los 34’. La llave se definirá el martes 16 de septiembre a las 21:00 (hora peruana), en el duelo de vuelta. Aunque su tiempo en cancha fue breve, Cabrera aprovechó la oportunidad para tener su primer contacto con la afición local y entrar con ritmo en la MLS.

Notas relacionadas
El curioso mensaje de Thomas Müller previo a unirse al Vancouver Whitecaps de Kenji Cabrera: "Crucemos los dedos"

El curioso mensaje de Thomas Müller previo a unirse al Vancouver Whitecaps de Kenji Cabrera: "Crucemos los dedos"

LEER MÁS
Pedro Gallese se lució con majestuosa atajada a Luis Suárez: portero peruano evitó gol de media cancha al uruguayo en la MLS

Pedro Gallese se lució con majestuosa atajada a Luis Suárez: portero peruano evitó gol de media cancha al uruguayo en la MLS

LEER MÁS
Piero Quispe deslumbra con asistencia clave para el triunfo de Pumas vs Atlanta United por Leagues Cup 2025

Piero Quispe deslumbra con asistencia clave para el triunfo de Pumas vs Atlanta United por Leagues Cup 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Palmeiras HOY por Copa Libertadores vía ESPN 2: la 'U' cae goleada y juega con 10 hombres

Universitario vs Palmeiras HOY por Copa Libertadores vía ESPN 2: la 'U' cae goleada y juega con 10 hombres

LEER MÁS
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

LEER MÁS
Luego del 8-1 ante River: repasa las peores goleadas de Alianza Lima en Libertadores

Luego del 8-1 ante River: repasa las peores goleadas de Alianza Lima en Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Deportes

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

Daniella Fernández critica a Movistar tras ser excluida de los Juegos Panamericanos Junior: "Duele muchísimo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota